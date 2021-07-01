«Дорога добра»: за месяц собрано более 1,25 млн грн для спасения маленьких жизней

Благодаря участникам благотворительной акции «Дорога добра» за месяц удалось собрать почти половину необходимой суммы для приобретения медицинского оборудования в Институт Амосова и ИПАГ – 1,25 млн грн.

Напомним, что новая волна социальной инициативы сети АЗК WOG «Дорога добра» стартовала 1 июня. Акция началась с продажи напитков на всех объектах компании в фиолетовых стаканчиках с единорогами. Кофе или чай в благотворительном стаканчике стоит всего на 3 гривны дороже напиток в обычном. Разница будет направлена ​​партнерам проекта для закупки дорогостоящего современного медицинского оборудования стоимостью свыше 3 млн грн. для Института сердца Амосова и Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины.

Партнеры проекта – Маша Ефросинина, БФ «Твоя опора» и платформа Dobro.ua.

В этом году акцию также поддержали друзья Маши Ефросининой – телеведущий, актер и волонтер Сергей Притула, певец и телеведущий Владимир Дантес, fashion-фотограф Соня Плакидюк, – которые призывают всех неравнодушных присоединиться к добрым делам.

В этом году цель акции – собрать более 3 млн грн для приобретения двух современных операционных столов для Института Амосова и жизненно важного сверхсовременного кувеза в Институт ПАГ. Это оборудование значительно улучшит ход операций на маленьких сердечках и в разы увеличит шансы младенцев с различными патологиями выжить и выздороветь.

Отметим, что ситуация в Украине с детской кардиологии катастрофическая – 51,67% новорожденных (т.е. детей в течение первых 28 дней жизни), которые имеют сложную форму врожденного порока сердца, умирают. При этом, 30% детей выписываются из роддома даже без подозрения на страшный диагноз. Половина из них – погибает. Так, ежегодно в Украине от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 800 детей.

Институт сердца им. Амосова – именно то место, где дети с врожденными пороками сердца имеют шанс на спасение. В этом медучреждении обследуют 10-12 тысяч маленьких пациентов со всех уголков Украины в год. По результатам обследований, почти 700 малышей оперируют.

Вместе с тем, клинические отделения Института ПАГ берут на лечение тяжелые пациенты со всех областей Украины. Прежде всего тех, которым не могут оказать помощь по месту жительства. Поэтому в Институт с большой надеждой на выздоровление поступают будущие мамы и больные дети.

Однако, оборудования, которое является буквально залогом спасения маленьких жизней, постоянно изнашивается. А из-за критического недофинансирования приобрести дорогую технику заведения самостоятельно не в состоянии.

«Успешность бизнеса измеряется не только прибылью, но и пользой для общества. Поэтому социально значимые проекты давно стали неотъемлемой частью нашей компании. Наш проект «Дорога добра» ценен не только конечным результатом – приобретением оборудования для больниц. Он значимый еще и потому, что поднимает важную тему, говорит о ней громко, информирует и побуждает общество обратить внимание на проблему. Кроме этого, мы активно привлекаем десятки тысяч людей по всей стране к участию в добром деле, объединяем их одной благородной целью. И, как видим, это приносит реальный результат, который пришлось бы ждать, возможно, годами. А это недопустимо, ведь детям нужна адекватная и быстрая помощь уже сейчас», - комментирует Елена Осипчук, директор по коммуникациям WOG.

Принять участие в акции может каждый: необходимо лишь приобрести напиток в благотворительном стакане с символикой акции на любом АЗК сети WOG и WOG CAFE. Кроме того, можно сделать благотворительный взнос онлайн на сайте Dobro.ua, или отправить СМС на номер 88001 (стоимость СМС - 20 грн.). Акция продлится, пока не будут раскуплены все стаканчики и накопленная необходимая для приобретения оборудования сумма.

Социальная инициатива компании WOG «Дорога добра» продолжается более 10 лет. Ежегодно, благодаря каждому клиенту АЗК WOG, который в то или иное время присоединился к акции, было собрано более 20 млн грн. Это позволило обеспечить дорогой ремонт оборудования в медучреждениях по всей стране, приобрести для них новые современные аппараты, тем самым спасая детские жизни. За время предыдущей волны акции, которая завершилась в конце 2020 года, установлен рекорд – собрано почти 3,3 млн грн. За данные средства приобретено оборудование для детской операционной Института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова, а именно – аппарат для анестезии, монитор состояния пациента и прикроватный монитор пациента. Аппаратура уже почти полгода помогает специалистам медучреждения эффективнее проводить операции и спасать жизни детей.

Кроме того, стоит отметить, что компания WOG покрывает все налоги и сборы. Это означает, что собранная сумма полностью – до копейки – передается платформе Dobro.ua и БФ «Твоя опора», которые закупают или ремонтируют оборудование для детских медицинских учреждений.

«Мы призываем всех, в том числе и известных, публичных людей, присоединяться к проекту. Ведь делать добро так просто!», - подытожила Елена Осипчук.

«Дорога добра»: за місяць зібрано понад 1,25 млн грн для порятунку маленьких життів

Завдяки учасникам благодійної акції «Дорога добра» за місяць вдалося зібрати майже половину необхідної суми для придбання медичного устаткування в Інститут Амосова та ІПАГ – 1,25 млн грн.

Нагадаємо, що нова хвиля соціальної ініціативи мережі АЗК WOG «Дорога добра» стартувала 1 червня. Акція розпочалася з продажу напоїв на всіх об’єктах компанії у фіолетових горнятках з єдинорогами. Кава або чай у благодійному горнятку коштують всього на 3 гривні дорожче за напій у звичайному. Різниця буде направлена партнерам проекту для закупівлі дорогого сучасного медичного обладнання вартістю понад 3 млн грн. для Інституту серця М.Амосова та Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України.

Партнери проекту — Маша Єфросиніна, БФ «Твоя опора» та платформа Dobro.ua.

Цьогоріч акцію також підтримали друзі Маші Єфросиніної – телеведучий, актор та волонтер Сергій Притула, співак та телеведучий Володимир Дантес, fashion-фотограф Соня Плакидюк, – які закликають всіх небайдужих долучатися до добрих справ.

Цього року мета акції — зібрати понад 3 млн грн для придбання двох сучасних операційних столів для Інституту Амосова та життєво важливого надсучасного кувезу в Інститут ПАГ. Це обладнання значно поліпшить перебіг операцій на маленьких сердечках та в рази збільшить шанси немовлят з різними патологіями вижити та одужати.

Зазначимо, що ситуація в Україні з дитячою кардіологією катастрофічна – 51,67% немовлят (тобто дітей протягом перших 28 днів життя), які мають складну форму вродженої вади серця, помирають. При цьому, 30% малюків виписуються із пологового будинку навіть без підозри на страшний діагноз. Половина з них – гине. Так, щороку в Україні від серцево-судинних захворювань помирає більше 800 дітей.

Інститут серця ім. М.Амосова – саме те місце, де дітки з вродженими вадами серця мають шанс на порятунок. В цьому медзакладі обстежують 10-12 тисяч маленьких пацієнтів з усіх куточків України у рік. За результатами обстежень, майже 700 малюків оперують.

Разом з тим, клінічні відділення Інституту ПАГ беруть на лікування найтяжчі пацієнти зі всіх областей України. Насамперед тих, яким не можуть надати допомогу за місцем проживання. Тому до Інституту з великою надією на одужання поступають майбутні мами та хворі дітки.

Проте, обладнання, що є буквально запорукою порятунку маленьких життів, постійно зношується, а також через критичне недофінансування придбати дорогу техніку заклади самотужки не в змозі.

«Успішність бізнесу вимірюється не тільки прибутком, а й користю для суспільства. Тому соціально значимі проекти давно стали невід'ємною частиною нашої компанії. А проект «Дорога добра» цінний не тільки кінцевим результатом – придбанням обладнання для лікарень. Він значимий ще й тому, що піднімає важливу тему, говорить про неї голосно, інформує та спонукає суспільство звернути увагу на проблему. Крім цього, ми активно залучаємо десятки тисяч людей по всій країні до участі в добрій справі, об'єднуємо їх однією благородною метою. І, як бачимо, це приносить реальний результат, який довелося б чекати, можливо, роками. А це неприпустимо, адже дітям потрібна адекватна і швидка допомога вже зараз», – коментує Олена Осипчук, директор з комунікацій WOG.

Взяти участь у акції може кожен: необхідно лише придбати напій у благодійному горнятку з символікою акції на будь-якому АЗК мережі WOG та WOG CAFE. Крім того, можна зробити благодійний внесок онлайн на сайті Dobro.ua, або відправити СМС на номер 88 001 (вартість СМС – 20 грн.). Акція триватиме, доки не будуть розкуплені всі горнятка та накопичена необхідна для придбання обладнання сума.

Соціальна ініціатива компанії WOG «Дорога добра» триває більше 10 років. Щорічно, завдяки кожному клієнту АЗК WOG, який в той чи інший час приєднався до акції, було зібрано понад 20 млн. грн. Це дозволило забезпечити дорогий ремонт обладнання в медзакладах по всій країні, придбати для них нові сучасні апарати, тим самим рятуючи дитячі життя. За час попередньої хвилі акції, яка завершилася наприкінці 2020 року, встановлено рекорд – зібрано майже 3,3 млн грн. За дані кошти придбано обладнання для дитячої операційної Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова, а саме – апарат для анестезії, монітор стану пацієнта та приліжковий монітор пацієнта. Апаратура вже майже півроку допомагає спеціалістам медзакладу ефективніше проводити операції та рятувати життя малюків.

Окрім того, варто відзначити, що компанія WOG покриває всі податки і збори. Це означає, що зібрана сума повністю – до копійки – передається платформі Dobro.ua та БФ «Твоя опора», які закуповують або ремонтують обладнання для дитячих медичних установ.

«Ми закликаємо всіх, разом з тим і відомих, публічних людей, приєднуватися до проекту. Адже робити добро так легко!», - підсумувала Олена Осипчук.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине