«І все буде добре»: «Океан Ельзи» виступить з благодійним концертом на Великдень — трансляція на ТЕТ

20 апреля 2022 10:55 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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«І все буде добре»: «Океан Ельзи» виступить з благодійним концертом на Великдень — трансляція на ТЕТ
«І все буде добре»: «Океан Ельзи» виступить з благодійним концертом на Великдень — трансляція на ТЕТ
пресс-служба

На телеканалі ТЕТ покажуть трансляцію концерту «Океан Ельзи» під назвою «І все буде добре».

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24 квітня, у  неділю, о 21:00 на телеканалі ТЕТ  відбудеться трансляція благодійного  концерту «Океан Ельзи» на станції метро «Золоті ворота»  під назвою «І все буде добре».

Саме київський метрополітен став прихистком для тисяч киян під час обстрілів та бомбардувань нашої столиці. Символічно, що на одній з найкрасивіших станцій метро не лише України, а й світу, улюблений гурт країни виконає пісні, які стали саундтреком життя мільйонів українців.

ОЕ разом з 1+1 media та Київстар обʼєднають цим концертом мільйони людей, які  щодня борються за нашу Перемогу, кожен на своєму фронті. Виручені під час трансляції кошти будуть відправлені для допомоги наймолодшим українцям — дітям, які постраждали від жорстокої війни рф.

Від початку  російського вторгнення  лідер ОЕ Святослав Вакарчук побував у більшості гарячих точок, на які перетворив ворог наші міста та села. Його голос звучить в унісон з часом, у якому ми живемо.

Україна зараз переживає надскладні часи, які потребують єднання та колосальної сили духу. Ми знаємо, що Перемога буде за нами, і що все буде добре!  Дякуємо вам за це безмежно, наші Захисники! Ми також  вдячні усьому цивілізованому світу за підтримку. Та разом з тим, закликаємо збільшувати допомогу нам,  де це критично необхідно. Це все потрібно задля  майбутнього дітей, які мають рости в мирному світі, де конкурують ідеї, винаходи, а не панує темна середньовічна груба сила, руїна та вбивча зброя. Ми щиро віримо, що наші діти будуть жити у світі розвитку та здобутків, але  сьогодні ми маємо підтримати тих, чиє дитинство понівечене війною», — Святослав Вакарчук, музикант, лідер гурту «Океан Ельзи».

В Україні благодійний концерт «І все буде добре» транслюватимуть усі телеканали, що мовлять марафон «Єдині новини», серед яких 1+1, ICTV, UA:ПЕРШИЙ, Україна, Інтер, Рада, Україна 24, а також телеканали ТЕТ, 2+2, UA:КУЛЬТУРА і всі регіональні канали Суспільного мовника, Індиго, Новий та М1. Серед трансляторів також платформи онлайн-телебачення, зокрема й Київстар ТБ. Глядачі з усього світу також можуть доєднатися до перегляду в Digital.

Підтримаймо один одного! Дивіться благодійний концерт «І все буде добре» гурту «Океан Ельзи» 24 квітня о 21:00 на телеканалі ТЕТ. 

 

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Океан Ельзи Святослав Вакарчук благотворительность Росія напала на Україну

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