Говорит Украина: полицейским, не доехавшим на вызов к замученной женщине, грозит до 5 лет лишения свободы

В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым, стало известно, что будет с детьми женщины, замученной супругом, и какое может быть наказание полицейских за служебную халатность.

9-летний сын Ирины позвонил в полицию и рассказал, что отчим жестоко избивает его маму. Но полиция по вызову так и не приехала, потому что не нашли адрес. Через несколько часов женщины не стало. Ее супруг Сергей, подозреваемый в преступлении, исчез и его до сих пор ищут.

Соседи Ирины рассказывают, что она и раньше вызывала полицию, когда супруг избивал ее, поэтому у полиции должен был быть ее адрес. К тому же, это не первый раз, когда местная полиция игнорирует вызовы жителей села.

В моей семье тоже отец избил маму, я позвонил в полицию, а мне сказали, сами разберутся: или мама убьет отца, или он ее. Случилось так, что мама убила отца, – рассказал местный житель.

Журналисты передали результаты собственного расследования в Государственное бюро расследований.

Говорит Украина: ведущий Алексей Суханов / пресс-служба канала Украина

15 ноября территориальное управление государственного бюро расследований в Киеве открыло уголовное производство со стороны уголовного правонарушения со стороны полицейских, выехавших на выезд по вызову ребенка, но так и не доехавших к месту назначения. Ведомости внесены в ЕРДР по факту служебной халатности, часть вторая статьи 167 Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 5 лет. Следствием направлены соответствующие запросы в Национальную полицию, которая должна предоставить полную информацию об экипаже, аудиозапись по линии 102, трекинг маршрута полицейских, другую информацию, на основе которой будут изучаться вопросы. Следствие может длиться от 2-12 месяцев.

В доме, когда произошла трагедия, находились дети Ирины: Иван, Екатерина и Захар. Старшего сына Максима не было. Заботу над старшими детьми оформляет их бабушка. Младшего сына Ирины Захара хочет забрать сестра Сергея.

Этой трагедией каждый из нас должен быть научен самому главному, что каждый на своем месте должен служить, выполнять свои обязанности, ведь бывает, что безразличие разрушает судьбы, - говорит ведущий ток-шоу Алексей Суханов.

Смотрите полный выпуск ток-шоу «Говорить Україна» по ссылке.