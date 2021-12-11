«Київхліб» став переможцем міжнародного конкурсу «Вибір року-2021»

PR 11 декабря 2021 17:25 Редакция
«Київхліб» став переможцем міжнародного конкурсу «Вибір року-2021»
Директор ТОВ «ТД «Київхліб» Наталія Кравченко
пресслужба ТОВ «ТД «Київхліб»

«Київхліб» здобув першість серед виробників хлібобулочних виробів 2021 року та отримав відповідну відзнаку» - «Виробник року хлібобулочних виробів №1». Такий здобуток виробника гарантує споживачам якісну продукцію.

Команда ТОВ «ТД «Київхліб» / пресслужба ТОВ «ТД «Київхліб»

20 років поспіль проводиться Міжнародний конкурс «Вибір року» - це висока нагорода, котрій довіряють, це атрибут успішного бренду, який безпомилково впізнають мільйони українців. Сьогодні конкурс об’єднує бренди і компанії, які з року в рік нарощують свою присутність на ринках і досягли вагомих успіхів у комунікації із споживачами.

Команда ТОВ «ТД «Київхліб» / пресслужба ТОВ «ТД «Київхліб»

Конкурс визначає та популяризує найкращі бренди та компанії, які представлені на українському ринку. За його результатами компанія «Київхліб» отримала право на використання медалі «Вибір року» на упаковках своїх хлібобулочних виробів. Ця нагорода є достатньо впізнаною серед поціновувачів якісної продукції, також є надійним орієнтиром для споживача, котрий може бути впевнений у правильності власного вибору.

PR-менеджер компанії «Київхліб» Лія Метревелі / пресслужба ТОВ «ТД «Київхліб»

Вже майже століття «Київхліб» утримує провідні позиції у галузі хлібопечення. Продукція компанії «Київхліб» – це насамперед якість та екологічність. Вона зберігає традиційну рецептуру хліба, хоча й активно впроваджує новинки. Щодня виготовляється понад 400 тонн продукції, що дає змогу бути найбільшим столичним виробником хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів, а ще займати топові позиції на ринку.

Текст: Лія Метревелі

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