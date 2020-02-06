«Киевхлеб» стал победителем международного конкурса «Выбор года-2019»

6 февраля 2020 11:47 Александр Кива
«Киевхлеб» стал победителем международного конкурса «Выбор года-2019»
«Киевхлеб» стал победителем международного конкурса «Выбор года-2019»

Компания «Киевхлеб» приняла участие в престижном Международном конкурсе «Выбор года-2019».

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По его результатам  «Киевхлеб» стал наилучшим среди производителей сухих кондитерских изделий и получил соответствующую награду — «Производитель сухих кондитерских изделий № 1».

Подтверждение результатов фестиваля предоставляются международной маркетинговой компанией «Ipsos» в Украине.
Награда «Выбор года» — большая честь, ведь это красноречивое подтверждение доверия миллионов людей и признак высокого  качества. «Киевхлеб» получил свое первенство благодаря слаженной работе профессионального коллектива, который с уважением и любовью относится к своим клиентам.

Международный конкурс "Выбор года" проводится с 2001 года, его цель — определить и популяризировать лучшие бренды и компании, представленные в Украине. Методика оценки создана американской компанией Festivals International, которая включает в себя опрос различных целевых аудиторий, где самое большое внимание уделяется мнению потребителя.

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Вместе с доверием потребителя «Киевхлеб» получил право на использование изображения медали «Выбор года» на упаковках своих кондитерских изделий. Награда является достаточно узнаваемой среди настоящих ценителей качественной продукции, также надежный ориентиром для потребителя, который может быть уверен в своем выборе.

 

 

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