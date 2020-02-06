«Киевхлеб» стал победителем международного конкурса «Выбор года-2019»
Компания «Киевхлеб» приняла участие в престижном Международном конкурсе «Выбор года-2019».
Подтверждение результатов фестиваля предоставляются международной маркетинговой компанией «Ipsos» в Украине.
Награда «Выбор года» — большая честь, ведь это красноречивое подтверждение доверия миллионов людей и признак высокого качества. «Киевхлеб» получил свое первенство благодаря слаженной работе профессионального коллектива, который с уважением и любовью относится к своим клиентам.
Международный конкурс "Выбор года" проводится с 2001 года, его цель — определить и популяризировать лучшие бренды и компании, представленные в Украине. Методика оценки создана американской компанией Festivals International, которая включает в себя опрос различных целевых аудиторий, где самое большое внимание уделяется мнению потребителя.