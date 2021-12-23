В «Кто хочет стать миллионером?» на ICTV есть первый миллионер
22 декабря в игре "Кто хочет стать миллионером?" на ICTV появился первый победитель.
В ходе игры участник использовал все свои подсказки, что помогло ему добраться до финала программы. Решающим последним вопросом стало:
В октябре 2021 года один город за пределами Украины признал украинский язык другим официальным. Где находится этот город?».
«В голове еще не укладывается, что я это сделал. Всем, кто смотрит программу, хочу пожелать верить в себя, сердце всегда подскажет. Первой позвоню жене, скажу, что у нее муж уже миллионер. Спасибо ей, потому что она поверила в меня, и я оказался здесь, – поделился Олег Мороз сразу после выигрыша.
Смотрите "Кто хочет стать миллионером?" на ICTV в 20:20 по понедельникам и средам!