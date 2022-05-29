Єфросиніна, Панюта, Остапчук та інші зірки зачитали вірші про війну

29 мая 2022 21:19 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Єфросиніна, Панюта, Остапчук та інші зірки зачитали вірші про війну
Єфросиніна, Панюта, Остапчук та інші зірки зачитали вірші про війну
Пресслужба

Відомі українці взяли участь у поетичному артпроєкті Павла Шилька “Буремні вірші”.

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Відомі українці Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук, Олег Панюта стали першими учасниками нового поетичного артпроєкту “Буремні вірші” продюсера Павла Шилька в якому зірки озвучили та “оживили” силою свого голосу вірші молодих та досвідчених українських поетів, що були написані в перші три місяці російської агресії під впливом почуттів, переживань та страждань, завданих війною. Відеовірші були покладені на музику, доповнені асоціативним відеорядом та опубліковані на YouТube.  

Вірш “Страта” Ігоря Дрижчаного, що був написаний 16 березня, у 21 день війни, читає Маша Єфросиніна

Згодом до артпроєкту також приєднаються MONATIK, Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Ольга Горбачова та інші зірки.

На своїй сторінці у Facebook Шилько звернувся до українців із проханням надіслати йому свої вірші, написані в буремні часи – під час повномасштабної війни в Україні та на його звернення відгукнулися десятки авторів з усіх куточків України. Вірші надходили навіть з міст Європи, де зараз вимушено перебувають багато українських жінок із дітьми. У своїх творах люди розповідають власні історії, виливають душу, діляться потаємним та розказують про пережите під час бомбардувань або евакуації.  

Вірш "Коли закінчиться війна" Ангеліни Дрьомової у виконанні Володимира Остапчука

Поштовхом до створення артпроєкту став вірш «Я з тих, хто чекає у черзі до бою», написаний співаком, колегою та товаришем Павла Шилька – Василем Логаєм. Почувши його твір, продюсер вирішив особисто начитати вірш у студії

Вірш "Тут ходили колись трамваї" Олени Татьянченко читає Олег Панюта

Артпроєкт ще продовжується і продюсери закликають українців приєднуватися до ініціативи, та надсилати свої роботи на електронну пошту: buremni2022@gmail.com.

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