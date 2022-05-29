Єфросиніна, Панюта, Остапчук та інші зірки зачитали вірші про війну
Відомі українці взяли участь у поетичному артпроєкті Павла Шилька “Буремні вірші”.
Вірш “Страта” Ігоря Дрижчаного, що був написаний 16 березня, у 21 день війни, читає Маша Єфросиніна
Згодом до артпроєкту також приєднаються MONATIK, Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Ольга Горбачова та інші зірки.
На своїй сторінці у Facebook Шилько звернувся до українців із проханням надіслати йому свої вірші, написані в буремні часи – під час повномасштабної війни в Україні та на його звернення відгукнулися десятки авторів з усіх куточків України. Вірші надходили навіть з міст Європи, де зараз вимушено перебувають багато українських жінок із дітьми. У своїх творах люди розповідають власні історії, виливають душу, діляться потаємним та розказують про пережите під час бомбардувань або евакуації.
Вірш "Коли закінчиться війна" Ангеліни Дрьомової у виконанні Володимира Остапчука
Поштовхом до створення артпроєкту став вірш «Я з тих, хто чекає у черзі до бою», написаний співаком, колегою та товаришем Павла Шилька – Василем Логаєм. Почувши його твір, продюсер вирішив особисто начитати вірш у студії
Вірш "Тут ходили колись трамваї" Олени Татьянченко читає Олег Панюта
Артпроєкт ще продовжується і продюсери закликають українців приєднуватися до ініціативи, та надсилати свої роботи на електронну пошту: buremni2022@gmail.com.