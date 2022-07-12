«Зірковий десант» висадився в Івано-Франківську та влаштував масштабне свято для тисяч дітей

9 липня в Івано-Франківську «Зірковий десант» влаштував масштабний дитячий захід.

До складу десанту увійшли відомі артисти та ТікТок-блогери: Олексій Завгородній (Позитив), Chico & Qatoshi, Килиммен з гурту KALUSH, Олег Машуковський, Маша Кондратенко, Богдан Юсипчук, Polina Dashkova, Victoria Niro, Verona, Міша Лебіга, Євген Косов, Владислав Рудницький (ledboy), Ліля Слесарь, Максим Климчук, SLAVKO, Василь Котляров, Дмитро Прокопов, Djbloodless, Олексій Суровцев, Влад Курочка (Kalush Orchestra), Марина Пхіденко (Д.И.Ч.). Юрій Горбунов не зміг бути присутнім і тому записав відеозвернення.

Юлія Сахневич провела для дітей танцювальний майстер-клас, а ведучим свята вже традиційно став Андрій Джеджула.

«Зірковий десант» подарував справжнє свято дитинства для дітей міста та дітей-переселенців. Крім виступів зірок дітки заспівали разом з ними гімн України, а після концерту всі маленькі гості мали можливість сфотографуватися зі своїми кумирами на автограф-сесії.

Дуже символічно, що захід «Діти – дітям» проходив саме у День сім’ї, адже саме з кожної сім'ї будується суспільство, а з щасливої сім'ї – щасливе суспільство.

Всеукраїнська громадська ініціатива з надання психологічної і соціальної допомоги дітям міста, дітям-біженцям та дітям-переселенцям за напрямом спілкування «Діти – дітям» надзвичайно пишається можливістю подарувати гарний настрій сім'ям, які відвідали івент.

Понад 3 тис. діток зустрічали майстер-класи, спортивні секції та всілякі зони активності, пригощали різноманітними смаколиками, напоями, солодощами, дарували іграшки та книжки. У легкій невимушеній атмосфері дітки вивчали Конституцію та за допомогою 3D-технології отримали навички обережного поводження у воєнний час. Організатором свята виступила Всеукраїнська громадська ініціатива надання психологічної і соціальної допомоги дітям-біженцям та дітям-переселенцям «Діти – дітям», тобто «рівний – рівному».