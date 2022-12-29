Кращі мобільні додатки для ставок на футбол в Україні

Ставки на футбол є справді захоплюючими, тому зараз нам доступний широкий вибір додатків для ставок на футбол.

Завдяки тому, що з'явилися мобільні застосунки для ставок на футбол, немає різниці чи ви вдома, чи в барі або на матчі – ви маєте змогу легко зробити ставку на подію. Тим не менш вам доступний широкий вибір, якщо говорити про додатки для ставок на футбол. Нижче ви знайдете детальну інформацію про 3 додатки, які ми вважаємо одними з найкращих.

Додатково до інформації про застосунки для ставок на футбол ви можете скористатися перевагами промокодів для казино та букмекерських контор, такими як VBET Промокод. Ви маєте відмінну можливість використати цей код безпосередньо в мобільному додатку VBET. Також можете скористатися іншими чудовими пропозиціями від JohnnyBet, перейшовши на JohnnyBet.com.

Мобільний застосунок VBET

Ми починаємо наш рейтинг кращих додатків для ставок на спорт з однієї з найбільших представниць індустрії – VBET. Мобільний додаток VBET за дизайном схожий на настільну версію вебсайту, що дозволяє легкий перехід між версіями. Тут ви знайдете широкий вибір можливостей для ставок, розмаїття ліг і змагань.

Додатково до лайв-стрімінгу ви можете слідкувати за футбольними матчами, використовуючи функцію «Match Live», де пропонують ставки на гру. Це відмінна можливість слідкувати за тим, що відбувається під час матчу, та завжди тримати руку на пульсі відносно перебігу подій. Якщо букмекер буде пропонувати таку можливість, то ви зможете вчасно вивести гроші зі ставки, яка, за вашою думкою, вже не має можливості на успіх.

Функція «Конструктор ставок» – це ще одна причина, чому мобільний додаток VBET знаходиться на високій позиції в рейтингу застосунків для ставок на спорт. Ви можете додати декілька подій та створити купон з декількох ставок на одну подію або на одну з більш ніж 150 інших футбольних подій з усього світу. Служба підтримки доступна через live-чат, через який ви швидко будете підключені до консультанта. Це означає, що ви можете розслабитися та насолоджуватися ставками на футбол, використовуючи мобільний додаток VBET.

Мобільний додаток 1XBET

Наступним в нашому списку кращих додатків для ставок на спорт є застосунок 1XBET. Заснована в 2007 році букмекерська контора 1XBET заполонила собою світ ставок на футбол. Зараз ви можете бачити її назву на багатьох матчах та подіях, наприклад, Кубок африканських націй-2022. Додаток 1XBET доступний для користувачів Android та IOS, де ви знайдете не тільки велику кількість футбольних ліг та змагань, на які можна зробити ставки, а й переглянути матч.

Для тих, хто полюбляє робити ставки під час матчу, 1XBET присвятив цілу секцію таким ставкам, де переважаюча кількість футбольних матчів. Функція перегляду матчів у режимі live справді виділяє мобільний застосунок 1XBET від конкурентів. Доступний широкий вибір трансляцій, котрі ведуться цілодобово. Усе, що вам потрібно: створити акаунт або ж зробити ставку протягом останніх 24 годин.

Ще одним плюсом користування додатком 1XBET є те, що букмекерська компанія відмінно підходить для тих, хто хоче робити ставки, використовуючи криптовалюту. У мобільному додатку доступні такі методи оплати та виведення грошей: Visa, Mastercard, Maestro, Bitcoin, Neteller, Skrill, EcoPayz або банківський переказ.

Мобільний застосунок Favbet

Мобільний додаток Favbet теж доступний до встановлення користувачам мобільних платформ Android та IOS, як і попередні застосунки. Футбол є головним напрямом для ставок на Favbet, тому не дивно, що одразу після відкриття застосунку ви побачите пропозиції футбольних подій, які незабаром відбудуться. Так само як і всі топові додатки для ставок на спорт, Favbet має чудову лінію live-ставок на спорт. Пропонується велика кількість можливих ставок на футбольні матчі в режимі live, доступ до яких можете отримати лише натиснувши на «Live now» у додатку.

Використовуючи мобільний додаток Favbet, ви зможете дивитися матчі з усього світу, які доступні до перегляду в будь-який час. Те, до якої гри будете мати доступ, залежить від вашого місцерозташування.

Додаток Favbet має зручну функцію пошуку, завдяки якій дуже легко знайти потрібну подію, якщо ви не хочете шукати через меню. Також доступний широкий вибір можливостей внесення та виведення депозитів, використовуючи мобільний застосунок Favbet. Переказ відбудеться миттєво при використанні різних методів, включаючи криптовалюту.

Таким чином, вибираючи, де робити ставки на футбол, ви маєте до вибору 3 відмінних додатки: VBET, 1XBET та Favbet. Чому б не спробувати всі та вирішити, який з них краще?