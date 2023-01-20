Ченнінг Тейтум перезніме культовий фільм «Привид» з Демі Мур та Патріком Свейзі

Кінострічка стала найкасовішим фільмом 1990 року

Зірка серії фільмів «Супер Майк» Ченнінг Тейтум в інтерв'ю Vanity Fair оголосив про свій намір перезняти знамениту кінострічку «Привид» 1990 року з Демі Мур та Патріком Свейзі.

За словами актора, його продюсерська компанія Free Association вже має права на культовий фільм і незабаром може зайнятися створенням нової версії картини. Ченнінг додав, що сюжет фільму трохи змінять.

«Але ми збираємося зробити щось інше», — каже Татум, додаючи, що оригінал, як і багато тогочасних фільмів, містив деякі проблемні стереотипи. «Я думаю, що це потрібно трохи змінити та зробити нашу версію».

Нагадаємо, що в «Привиді», який став найкасовішим фільмом 1990 року, на головного героя Сема та його кохану Моллі нападає грабіжник. Сем вступає з ним у бій і отримує смертельне поранення, після чого стає привидом. Чоловік повертається додому до коханої, незважаючи на те, що вона більше не бачить його.

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