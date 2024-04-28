Великдень з «Київхлібом»: традиції, які об'єднують!

З давніх-давен Великдень асоціюється з ароматом свіжої випічки, затишними сімейними посиденьками та щирою радістю.

Саме тому «Київхліб», як найбільший виробник хлібобулочних та здобних виробів в Україні, з року в рік готує для своїх покупців широкий асортимент великодньої продукції.

У 2024-му році «Київхліб» пропонує неймовірно смачні та красиві фірмові паски. Вже у продажу традиційні кекси: «Пасхальний», «Святковий Пасхальний» та «Паска Традиційна».

Оригінальні кекси: «Великодній казковий», «Володимирський», «Червона Калина», «Panettone Premium», «Паска сирна» та набір кексів «Великодній Гостинець».

Преміальні кекси: «Великдень»,«Президентський» та «Паска Софіївська».

Вся продукція «Київхліб» виготовляється з найякісніших інгредієнтів за традиційними рецептами з любов'ю та турботою про своїх покупців.

Великодні паски та кекси «Киїхліб» — це неповторний смак улюблених виробів. Ароматна випічка, яка наповнить ваш дім затишком та теплом. Чудовий подарунок, який порадує ваших близьких та рідних. А головне — це гарантія свіжості та високої якості.

З «Київхлібом» ваш родинний стіл буде щедрим, красивим та по-справжньому святковим.

Ознайомитись детальніше з великоднім асортиментом та оформити замовлення ви можете на офіційному сайті «Київхліб». Також ви обов’язково знайдете продукцію на полицях ваших улюблених торговельних мереж та роздрібних магазинів.