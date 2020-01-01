Итоги 2019: рекордсмены, звезды и малыши, которые нас удивили

Прошедший год был насыщен яркими событиями, долгожданными премьерами и незабываемыми сюрпризами. «Теленеделя» вспоминает о них!

«Игра престолов»: гнев и милость

14 апреля состоялась долгожданная премьера финального - восьмого сезона культового сериала «Игра престолов». Фанаты ждали его с нетерпением и волнением, сочинив невероятные версии развития событий. К сожалению, далеко не все порадовались тому, как завершились истории полюбившихся героев. Некоторые особо недовольные требовали, чтобы сценарий финального сезона переписали и пересняли новую версию, - даже написали петицию. Тем не менее, хоть многие и ругали восьмой сезон, количество его просмотров зашкаливало. Так, завершающую серию только в первую ночь после премьеры посмотрели рекордные 19,3 млн раз! Несмотря на критику, профессионалы оценили сериал высоко. Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми» как «Лучший драматический сериал», а Питер Динклейдж - исполнитель роли Тириона Ланнистера - как «Лучший актер второго плана драматического сериала».

Просто Арчи

В минувшем году особы королевской семьи Великобритании - герцог и герцогиня Сассекские - снова были у всех на устах. И если в 2018-м широко обсуждалась свадьба принца Гарри и Меган Маркл, то в 2019-м их поздравляли с рождением первенца - сына Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора, который появился на свет 6 мая 2019 года. В отличие от другой популярной королевской пары - герцога и герцогини Кембриджских, которые сразу показывали журналистам своих новорожденных детей (а у них уже трое отпрысков), принц Гарри и Меган Маркл предъявили сына только через два дня после его появления на свет. Спустя два месяца Арчи крестили, причем в нарушение традиций (Меган Маркл сделала это не в первый и не в последний раз) родители не стали называть имен крестных, а также не допустили на церемонию репортеров. В сентябре подросший Арчи совершил свой первый международный визит - в Африку, где гордые родители представили улыбчивого малыша публике. Кстати, Гарри и Меган отказались от того, чтобы их сын носил титул графа Дамбартона. По их желанию Арчи будет воспитываться как частное лицо.

Любовный треугольник?

Роман модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера активно обсуждался в Сети, а папарацци не упускали возможности заснять частную жизни пары. Когда же около двух лет назад Ирина родила дочь Лею, а Купер трогательно заботился о малышке, многие не сомневались, что в ближайшее время счастливые родители сыграют свадьбу. Но тут на горизонте появилась… Леди Гага. Драма разыгралась прямо на вручении премии «Оскар-2019». Фильм «Звезда родилась», где режиссером и героем стал Купер, а певица сыграла главную женскую роль, был представлен в 8 номинациях и получил награду в категории «Лучшая песня к фильму» за композицию Shallow. Ее то и исполнили Леди Гага и Брэдли Купер на церемонии. Да так эмоционально, что даже у скептиков не осталось сомнений в том, что между ними не только творческие отношения. Это подтверждало и далеко не праздничное настроение Ирины Шейк, сопровождавшей Купера на церемонии. После этого слухи о романе актера и певицы стали множиться, несмотря на опровержения самих «героев дня». Они объясняли свое страстное исполнение песни всего лишь пиар-ходом, который должен был способствовать продвижению фильма. А затем Ирина и Брэдли расстались. Однако, став свободным, Купер не воссоединился с Леди Гагой, как многие надеялись. Теперь остается только гадать - был ли любовный треугольник, наделавший столько шума, на самом деле?

«Додому»: наша победа

Фильм «Додому» эксперты называют главным украинским фильмом 2019 года. Картина режиссера Наримана Алиева рассказывает драматическую историю крымского татарина Мустафы, у которого погибает старший сын. Мужчина приезжает в Киев, куда перебрались после аннексии Крыма оба его отпрыска, и намерен вернуть младшего домой, а старшего похоронить на родине по мусульманским традициям. Мировая премьера состоялась на 72-м Каннском кинофестивале - «Додому» был номинирован на премию «Особый взгляд». Позже картина стала обладателем главной премии Одесского кинофестиваля и получила Гран-при Бухарестского кинофестиваля. А Украинский оскаровский комитет выдвинул «Додому» как претендента от Украины на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Фильм Алиева попал в лонг-лист номинации - что уже является большим достижением. К сожалению, его не оказалось в шорт-листе. Но главное, что «Додому» оценили по достоинству украинские зрители: только за неделю проката он собрал более 1 млн грн. Спустя три месяца после премьеры картину все еще можно посмотреть в украинских кинотеатрах.

«Джокер»: ужасный и великий

Об этом фильме говорили в 2019-м все, и он, без преувеличения, стал культурным событием года. Началось с того, что на премьерном показе «Джокера» во время Венецианского кинофестиваля он удостоился 8-минутной овации зала и в итоге получил гран-при кинофорума - «Золотого льва». А потому весь мир с нетерпением ждал выхода картины в прокат. И она оправдала ожидания в полной мере. Зрители буквально ломились на показы, так что «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом R (лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются на просмотр картины только в сопровождении одного из родителей) и первым с таким рейтингом, чьи сборы превысили $1 млрд. Ну и разумеется, фильм Тодда Филлипса - один из главных фаворитов предстоящего «Оскара». Если исполнителю главной роли Хоакину Фениксу не достанется награда, зрители наверняка будут весьма разочарованы.

Засекреченная свадьба Насти и Потапа

Вообще-то, до последнего не было уверенности, что это правда. Несмотря на слухи, в изобилии ходившие накануне торжества, было сложно поверить, что Настя Каменских, которая в последнее время занялась сольной карьерой и выступает под псевдонимом NK, и ее давний сценический партнер Потап (Алексей Потапенко) - сыграют свадьбу. Слишком уж долго они уверяли всех, что «не пара», и очень тщательно скрывали роман. Тем не менее роскошная церемония состоялась 23 мая в загородном ресторане. Настя была очаровательна в платье от бренда Galia Lahav, украшенном гипюром и изысканной вышивкой ручной работы. На свадьбе отметились почти все украинские селебритис, а ведущим стал Юрий Горбунов. После двухдневного торжества пара отправилась в свадебное путешествие в Турцию. Теперь же поклонники артистов с нетерпением ждут пополнения в звездном семействе.

Нортр-Дам-де-Пари воскреснет из пепла

15 апреля произошло страшное для мировой культуры событие, за которым наблюдала, без преувеличения, вся планета. В знаменитом соборе Нортр-Дам-де-Пари начался пожар, который не могли потушить в течение 12 часов. К моменту возгорания в старинном здании велись ремонтные работы, и по одной из версий (следствие еще не закончено), трагедия может быть связана с реставрационными работами. Сразу же после случившегося президент Франции Эмманюэль Макрон объявил национальную кампанию по сбору средств для восстановления собора. И довольно скоро был собран €1 млрд. Но увидеть обновленный Нортр-Дам-де-Пари жители Парижа и его гости смогут нескоро - на его полное восстановление потребуется минимум 5 лет. А по оценкам некоторых экспертов, даже больше. Кстати, после пожара на вершину списка бестеллеров во Франции взметнулся роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» - его выход в 1831 году привлек внимание к архитектурному памятнику, что привело к возрождению Нортр-Дам-де-Пари.

«Мстители. Финал»: абсолютный рекордсмен

$2,797 млрд собрала в мировом прокате завершающая картина супергеройской саги «Мстители. Финал», став самым кассовым фильмом всех времен. Блокбастеру Энтони и Джо Руссо удалось обогнать даже «Аватар» (2009) с его $2,789 млрд. Увы, это триумф с привкусом горечи, ведь зрителям пришлось проститься любимым героем - погибающим в последней битве Железным человеком в исполнении Роберта Дауни-младшего. Но кто знает, возможно, создатели киновселенной Marvel еще найдут способ воскресить неповторимого Тони Старка.

Малыш Йода у всех на устах

Это милое существо завоевывает все больше и больше сердец. А обязаны мы его появлению сериалу «Мандалорец» - спин-оффу «Звездных войн» шоураннера Джона Фавро. Малыша Йоду зрители впервые увидели в финале первой серии, умилились и тут же сделали его популярным мемом в Сети. А в следующих сериях уже с замиранием сердца следили за судьбой ушастого крошки - на него ведется жестокая охота, и только мандалорец способен защитить трогательного проказника. Не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что и в наступившем году все будут без ума от малыша Йоды.

Текст: Анна Суханова