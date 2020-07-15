Анастасия Даугуле открыла в себе жаворонка

15 июля вышел свежий номер журнала Телескоп. На обложке — телеведущая канала Интер Анастасия Даугуле.

Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

Невзирая на утомительный карантин, ведущая «Интера» Анастасия Даугуле продолжает подбадривать и заряжать телезрителей энергией в программе «Утро с Интером». «ТОП» напросился сопровождать ведущую в течение дня, чтобы понять специфику ее работы, узнать, как она обучается онлайн, и расписать увиденное в формате «Один день со звездой».

В нынешнем году у победителя «Славянского базара-2017» Влада Сытника важная миссия - выбрать лучшего из участников детского музыкального конкурса, который пройдет в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске». Наблюдать за действом украинцы смогут на телеканале «Интер» с 20 по 24 июля в 22:00. Предвкушая грандиозное шоу, «ТОП» встретился с Владом и расспросил о его причастности к фестивалю, а также о жизни и творчестве. А из ответов музыканта сложил любопытную азбуку.

Сериалу «Ветер любви» не понадобилось много времени, чтобы завоевать любовь турецкого, да что уж турецкого, – мирового зрителя. Публика канала «1+1», который сейчас транслирует телепроект, не стала исключением. И это неудивительно: сюжет увлекает с первой же серии, а игра актеров позволяет забыть, что следишь за выдуманной историей. По просьбе читательницы рассказываем больше о проекте в рубрике «ТОП-Телеман».

18 июля многоплановый актер Андрей Ильин разменял седьмой десяток. С детства отъявленный хулиган, в фильмах же Ильин играет преимущественно хороших парней. К юбилею артиста «ТОП» обозначил самых ярких из них.

17 августа свои двери откроет телешкола из нового комедийного сериала «Евродиректор» канала ТЕТ. «Хочешь изменить будущее — начинай с детей!» - уверен ее прогрессивный директор из Нидерландов Даниэль, сыграл которого актер Артемий Егоров. Как именно герой будет воплощать свое кредо и какие препятствия ему предстоит пройти, рассказываем в новом номере журнала «Телескоп».

Дональд Сазерленд, который в 60-х прославился ролями всяческих страхолюдин, а полвека спустя поймал вторую волну популярности уже в образе президента-тирана, 17 июля отмечает 85-летие. В копилке актера значится более полутора сотен киноработ, два «Золотых глобуса», «Эмми», «Спутник» и «Оскар» — за выдающиеся заслуги. «ТОП» собрал жизненный кодекс юбиляра, основываясь на его самых острых высказываниях.

Только оглядываясь назад, можно сказать, какое решение было правильным. В отношении будущего гарантий мало, но риск все-таки оправдан. Кто знает, вероятно, через 5 лет вы окажетесь там, где даже не мечтали… Как и наши герои рубрики «ТОП-Life».

19 июля 1695 года некий господин Гоутон, владелец популярного сборника «Как улучшить хозяйство и торговлю», опубликовал первое брачное объявление. Весьма заинтересованный данным событием «ТОП» выяснил, как начинали работать печатные «свахи».

Еще вчера – райские уголки, сегодня – угрожающие свалки. Экологи бьют тревогу: ежегодно количество загрязненных мест на планете неумолимо увеличивается. Больше всего страдают Мировой океан и его береговая линия. На какие пляжи лучше не соваться, чтобы не испортить себе отпуск, выяснял «ТОП».

Свое название поркупинский томат получил от дикобраза – он так же колюч, как и этот зверь. Листья и стебли растения покрыты длинными яркими шипами. Каждый, кто к ним дотронется, горько об этом пожалеет. Но укольчик ботана-дикобраза – далеко не самое страшное, что может сделать Синьор Помидор. Больше об устрашающе красивом растении высотой в полтора метра вы можете узнать в рубрике «Уголок ботана».

Мы так долго ждали лета, но теперь готовы многое отдать за глоток осенней прохлады. Изнывающий от зноя «ТОП» разбирался, как при помощи подручных средств спасаться от жары, если в помещении нет кондиционера.

Скорее всего, каждый хотя бы раз в жизни просыпался среди ночи и корчился от невыносимой боли в ноге. Или же испытывал ее после неудачного потягивания. Почему случаются судороги и можно ли их избежать, рассказывает наш редакционный доктор.

Чужое мнение – как безжалостно затягивающая трясина. Простая фраза «А что люди скажут?» способна помешать вашему развитию. Как научиться жить, устанавливая собственные правила, знает «ТОП».

Радуясь летнему богатству растительной пищи, помним – сбалансированное правильное питание невозможно без круп. А если вы еще и из тех, кто с детства «каши мало ел», быстренько наверстываем упущенное! Вкусные и оригинальные рецепты ищите в рубрике «ТОП-Блюдо».

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