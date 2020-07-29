Юлия Панкова: Я благодарна супругу за хорошую историю, которую мы прожили вместе

29 июля в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке - ведущая Ревизора Юлия Панкова.

<резка>Требовательная к работникам заведений и очень справедливая – именно такой зрители привыкли видеть ведущую проекта «Ревизор» (Новый канал). За кадром она активно и насыщенно проводит каждый свой день. Специально для «Теленедели» Юлия рассказала о спортивных достижениях и о том, что ее вдохновляет. Ну и, конечно же, раскрыла тайны нового сезона

Чем больше всего запомнился новый сезон «Ревизора»?

11-й сезон мы отсняли еще до начала карантина. Это было давно, поэтому яркие эмоции уже улеглись. Расскажу о том, что меня поразило. Например, я увидела, что в школьных и студенческих столовых используют устаревшее оборудование. Мы проводили ревизию в столовой школы, где учился Владимир Зеленский. Вот только представьте: на дворе 2020 год, а повара там до сих пор готовят в алюминиевых кастрюлях! Хотя уже давно известно, что посуда из этого металла вредна и даже опасна. Ученые выяснили: если примеси алюминия попадают в детский организм, успеваемость ребенка может снижаться.

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №32, 2020 от 29 июля в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.

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