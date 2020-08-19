Другая жизнь Жанны Бадоевой
19 августа вышел свежий номер журнала Телескоп. На обложке — телеведущая Жанна Бадоева.
- С 16 августа зрители телеканала «Интер» смогут увидеть мир благодаря ведущей Жанне Бадоевой и ее новому тревел-шоу «Другая жизнь». Отправление — в 10:00 каждое воскресенье, цель — узнать, как живут люди в разных странах.
- По доброй традиции 24 августа в День независимости телеканал «Украина» устраивает для зрителей масштабное шоу «З Днем народження, Україно!». В этом году съемки мероприятия проходили в знаковых местах столицы, а также в Харькове, Львове и Одессе. В праздничный день зрители отправятся в видеопутешествие по стране, а гидами в нем будут лучшие украинские артисты. Побывав на съемках отдельных из них, «ТОП» подсмотрел, на что звездам пришлось пойти ради яркого поздравительного шоу.
- 23 августа у «Буржуя» Валерия Николаева день рождения — ему предстоит задуть 55 свечек на именинном торте. Фанат своей профессии, он радуется любой роли, лишь бы история была интересная. Его частенько тянет то на театральные подмостки, то в экстремальное телешоу, но в итоге актер возвращается на киноплощадку. «ТОП» постарался показать все грани его таланта.
- Десять лет назад у телезрителей всего мира просто-таки сорвало крышу: им явился самый эпатажный и нестандартный Шерлок Холмс в обличии Бенедикта Камбербэтча. А ведь его могло и не быть. Пилотная серия «Шерлока» длиною в 60 минут влетела в такую копеечку (800 000 фунтов!), что на ВВС, где должен был транслироваться проект, встал вопрос о его целесообразности. «ТОП» полюбопытствовал, какие еще занятные истории связаны со знаковой лентой.
- В последний день лета Новый канал начинает мотивировать зрителей к работе в реалити «У кого больше?». Думаете, вам — бухгалтеру, учителю, строителю, официанту — тяжело? Шестеро журналистов Нового канала докажут: бывает и похлеще! Они побывают в 12 экзотических странах вроде Занзибара, Маврикия, Мадагаскара и Таиланда, чтобы попробовать на себе самые сложные, неприятные и опасные занятия. Например, дрессировку королевской кобры. Или отлавливание тарантулов голыми руками. Заинтригованы? Ищите больше о самых удивительных профессиях, освоенных журналистами шоу, в новом номере журнала «Телескоп».
- 20 лет назад на экраны вышла криминальная комедия «Большой куш», быстро завоевавшая любовь зрителей и признание критиков. «ТОП» заглянул за кулисы съемок легендарной картины и нашел уйму интересного.
- Начало 2000-х было богато творческими достижениями: сколько фильмов до сих пор восхищают, и еще больше песен, заслышав которые улыбаешься и невольно начинаешь пританцовывать! Вспоминаем ярких представителей эпохи в рубрике «ТОП-Life».
- Для любителей поплавать в открытой воде покорение Ла-Манша – абсолютная вершина. Ведь разнообразные приливы, отливы, течения существенно удлиняют дистанцию – в среднем на 10-20 км. Впервые этот подвиг совершил 145 лет назад капитан Мэттью Уэбб, переплыв брассом через Ла-Манш. «ТОП» выяснил, какой нелегкий путь прошел смелый британец.
- Недавно команда австралийских инженеров придумала интересную технологию для создания дорог - из старых покрышек и различных отходов. О строительных трендах и будущем наших магистралей узнавал «ТОП».
- Белолицые саки – удивительные обезьяны: самцы считаются ну очень красивыми, а вот их скромные девочки всю жизнь остаются в тени. Чем обусловлено такое гендерное неравенство рассказываем в рубрике «ХВОСТуны».
- В наши дни больше не существует снимков, на которых ты плохо получился, – благодаря многочисленным фоторедакторам исправить можно практически все! А также улучшить и без того красивые кадры разными фильтрами, наложением рамок и стикеров. Специально ко Всемирному дню фотографии (19 августа) «ТОП» собрал подборку приложений на смартфон, которые помогут в два счета обработать ваши фото, да так, что от лайков не будет отбоя!
- С приходом первых осенних холодов всех, но особенно детей, начинают атаковать вирусные заболевания. Как укрепить иммунную систему ребенка, знает наш редакционный лекарь.
- Регулярно выполняя определенное действие, вы укрепляете ответственную за него нейронную связь. Проще говоря, чем чаще и горше жалуетесь на жизнь, тем больше у вас поводов повздыхать (сознанию легче акцентироваться на привычном негативе и игнорировать «чужака» – позитивное событие). И, наоборот. Специально ко Всемирному дню мозга (22 августа) «ТОП» выяснил, какие привычки помогут изменить жизнь к лучшему и сделают вас счастливее.
- 24 августа, в День независимости нашей страны, во многих домах накроют праздничный стол – как у нас принято, чтоб ломился от домашних вкусностей! Украинская кухня сытная, разнообразная, но самое точное слово для нее – щедрая. Угощайтесь, блюда у нас нынче самые что ни на есть аутентичные.
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