Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.08.2020)

16 августа 2020 10:00 Юлия Крутиева
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.08.2020)
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.08.2020)
пресс-служба канала Интер

16 августа на на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 выпуск программы Другая жизнь.

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Другая жизнь - это оригинальный, авторский проект, который производится для украинского зрителя по заказу телеканала «Интер». Известная телеведущая Жанна Бадоева будет знакомить телезрителей с жизнью людей в разных уголках мира. В основе программы – не информация о достопримечательностях и не рекомендации по проживанию и досугу, а честный рассказ о повседневной жизни местных жителей в разных городах и странах: о том, что всех нас объединяет, а в чем чувствуются явные отличия от украинских реалий. В первых выпусках «Другой жизни» Жанна Бадоева расскажет и покажет, как и чем живут жители Женевы и Гаваны.

Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите в 10:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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