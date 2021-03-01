Юлия Санина и ALEKSEEV: стали частью "Орла&Решки"
3 марта в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Юлия Санина и ALEKSEEV.
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- 8 марта телеканал СТБ подарит зрителям премьеру продолжения остросюжетного детектива «След». Одну из центральных ролей в фильме играет талантливый артист Борис Георгиевский. Перехватив его в перерыве между съемками, «ТОП» попытался выудить максимум информации об интересных подробностях проекта.
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- «Телескоп» вышел на связь в Zoom с главными холостяками и холостячками мира шоу-бизнеса. Все для того, чтобы проверить горячие слухи, отделить факты от вымысла и добыть ответы на ваши заковыристые вопросы из рубрики «ТОП-Life». Получилось круто!
- Чтобы предсказать будущее, не нужно быть Вангой. Достаточно изучить страницы старожила среди печатных изданий Amazing Stories и понять, чем люди активно занимались в прошлом веке. «ТОП» зачитался журналом, который отмечает, на минуточку, 95-й день рождения и выудил из статьи несколько важных историй.
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