Ведущий тревел-шоу Илья Луценко: У меня впервые появилось чувство уверенности и спокойствия

Ведущий тревел-шоу «Средиземноморский check-in» на канале НЛО TV Илья Луценко провел насыщенный год.

В 2019 он успел посетить несколько стран вместе с командой «Чекина» и открыть для себя много нового. Илья Луценко рассказал о самых интересных моментах уходящего года, а также о планах на 2020.

Илья, каким было твое самое лучшее и самое ужасное празднование НГ?

Самый лучший вариант был, когда в детстве (мне было 8 лет) мы праздновали с родителями, дома. Я, брат и мама с папой. Мама приготовила картошку фри, во фритюрнице. Чтобы осознать мой полный восторг нужно понимать, что это был 1998 год. Картошку фри я видел тогда только в Макдональдсе раз в год и в дорогущих ресторанах Днепра, в которых бывал раз в два года. И фритюрница – домашняя, собственная! Ее привезли из-за границы. В то время это было, как новый айфон! Да и то, сейчас айфоны не вызывают такого восторга, как фритюрница в Украине, в 1998 году!

А самый ужасный Новый год – это в 11 классе. Мы праздновали с одноклассниками. Выпили у кого-то дома и пошли пить под подъезд на лавочку. Полный отстой. Не празднуйте так никогда.

Новый год – твой любимый праздник?

Да, обожаю Новый год! Это тот день, которого ждёшь. День, когда ты можешь позволить себе все! Вкусности, подарки, украшение елки. Чувствуешь какое-то облегчение и праздничность на душе. Так у меня с детства сложилось. Потому что в Новый год родители не работали, и я знал, что мы проведём время вместе с семьей 100%. И никто никуда не будет спешить и уезжать.

Что лично для тебя является незаменимым атрибутом празднования НГ?

Пюре, курица, кока-кола. Вкусный десерт. Подарки, ёлка и что-то смешное по телевизору. И, конечно же, компания людей с которой приятно.

Ты наверняка составил планы на 2020 год? Что из намеченного в 2019 уже сбылось?

Я не планирую. Ничего и никогда. Вот такой я несерьёзный человек.

Как относишься к традиции начинать 1 января жизнь с чистого листа?

Шикарная традиция. Как по мне, она символизирует надежду. Люди утром надеются, что с этого дня изменят свою жизнь в лучшую сторону, они окрылены. Это же хорошо. Можно сравнить с ментальным пинком под зад. А кто сколько пройдёт от этого пинка, это уже индивидуально. Мы же все разные.

Что изменилось в твоей жизни за этот год?

Особо ничего. Я снова посетил уйму новых стран, поработал, был ведущим многих мероприятий. Не знаю как, но в этом году у меня впервые появилось чувство уверенности и спокойствия. Неплохие чувства преодолел. Ещё я купил мебель из паллетов...полный отстой! Это моя ошибка, с нового года буду заказывать новую мебель.

Каким было самое яркое путешествие в 2019 году?

Путешествие в Африку. Хотя вообще, полностью новый сезон «Средиземноморского check-in» – это яркое путешествие. Смотрите новый сезон, вам понравится!

Каких ошибок ты будешь избегать в 2020 из опыта предыдущего года?

Буду питаться есть каждые три часа, меньше есть сладкого, делать зарядку, больше ходить пешком. Читать книги.

За что ты особенно благодарен 2019?

За то, что друзья и родные здоровы. И за то, что со мной все в порядке.

Посоветуй, как небанально поздравить друзей и близких в новогоднюю ночь?

Хочу посоветовать банально. Просто прыгнуть в авто и всех объехать с поздравлениями. Поверьте, все будут приятно удивлены, а те, кто не будут, ну Бог им судья. Или на худой конец – запишите видеопоздравление с новогодней маской.