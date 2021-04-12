Сучасні тренди в оформленні кухні

Яка вона — ідеальна кухня? У кожного своя. Облаштування цього куточка — складний процес, який вимагає врахувати параметри приміщення, органічно вписати меблеві конструкції, з'єднати естетичність і функціональність.

Впоратися з такими завданнями часом непросто. Усе ще більше ускладнюється, коли кухню хочеться зробити не тільки затишною й функціональною, але й сучасною. Як цього досягти? Розповімо.

Втілення сучасності

Сучасний інтер'єр — це той, що підлаштовується під людину. Особливо це стосується кухні, де потрібно об'єднати комфорт із функціональністю. Приміщення повинно бути практичним у використанні та зручним у догляді. Сучасний стиль виражається в наступних рисах:

безпека. Хочете зробити куточок сучасним? Рекомендуємо купити кухню з екологічно чистої сировини. А спроектувати дизайн потрібно таким чином, щоб усім було зручно й безпечно перебувати в цьому приміщенні;

лаконічність. Хай-тек, лофт, мінімалізм, скандинавський стиль — вони поєднують у собі простоту й індивідуальність. Ці напрямки підходять для оформлення компактних або просторих приміщень. Вони не перевантажуються зайвими деталями й дозволяють зберегти максимум вільного простору;

природне світло. Не закривайте вікна. Наповніть приміщення природним світлом. Воно зробить його візуально просторішим;

світлі пастельні фарби. У тренді — натуральні відтінки. Але якщо таке оформлення вам здається нудним, то можна доповнити інтер'єр яскравими акцентами або скомбінувати кольори.

Перевага надається природним і футуристичним фактурам. Дерево не втрачає своїх позицій, але його наздоганяють метал і натуральний камінь. Матеріали характеризуються екологічністю, міцністю, довговічністю. Кухня — ідеальне місце для їхнього об'єднання. Ви також можете зупинитися на одному варіанті.

Вибір меблів

Кухонний гарнітур повинен поєднувати в собі практичність, ергономічність і стильний дизайн. Важливо, щоб конструкції були прості в догляді та зручні в експлуатації.

Раціональне використання простору — тренд, який зберігається багато років. Не захаращуйте приміщення зайвими предметами. Для маленької кухні підбирайте компактні, функціональні, місткі конструкції. У просторій можна поставити масивні, громіздкі. Постарайтеся раціонально використовувати кожен сантиметр, залучити всю висоту кімнати.

Основні тренди в дизайні меблів:

гладкі фасади. Це прекрасне рішення для будь-яких інтер'єрних рішень. Вони не перевантажують кімнату, служать фоном для акцентних деталей, за ними легко доглядати;

фактурні поверхні. Природний малюнок дерев'яних поверхонь — відмінна прикраса будь-якого інтер'єру. Він наповнює приміщення теплом і затишком. Органічно виглядають комбінації з гладких фасадів і фактурних поверхонь;

відкриті полиці. Цей спосіб зберігання відсунув на другий план закриті шафи, які роблять простір завантаженим. Відкриті полиці — прекрасне рішення для маленьких кухонь.

Навіть у малогабаритному приміщенні потрібно створити кілька функціональних зон: обідню й робочу. Елементи обох куточків повинні гармонійно поєднуватися між собою. Вони можуть відрізнятися за кольорами та матеріалами, головне, щоб створювали цілісну картину й затишок.

«Дубок»: меблі, ідеальні за всіма параметрами

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