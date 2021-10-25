Как выбрать качественную сковороду?

Во вторник, 26 октября, в 10:00 на «Интере» – новый выпуск «Полезной программы». Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу расскажут, на что обратить внимание при выборе сковороды.

А также по каким признакам можно определить качество перчаток, как бороться с гастритом, а также откроют секреты дневного макияжа и поделятся рецептом приготовления говяжьего языка.

Сковорода – необходимый атрибут на любой кухне. Какую сковороду лучше выбрать: чугунную, с тефлоновым или керамическим покрытием? И для приготовления каких блюд они используются?

«Отправляясь за новой сковородой, в первую очередь, нужно определиться с блюдами, для которых она покупается», – советует ведущий Александр Лукьяненко

Классическая сковорода – универсальный вариант для тушения, жарки, пассерования разных продуктов. Материалы, из которых она изготовлена, а также ее размеры могут быть разными. Важно то, что классические сковороды предназначены только для плиты, в духовку такую посуду нельзя ставить.

Жаровня изготавливается из стойких к высоким температурам материалов, чаще всего – из чугуна. Выглядит как круглая чаша с ручками с двух сторон. Дно у жаровни многослойное, благодаря этому тепло равномерно рапределяется по поверхности. Используются для тушения мясных, овощных, рыбных блюд, а также жарки продуктов любого вида.

Гриль легко узнать по ребристому дну, благодаря которому на продуктах появляются характерные полосы а-ля барбекю. На таких сковородках готовят с минимальным количеством масла, но пища получается сочной, с аппетитной поджаристой корочкой.

Сотейник – это сковорода 2 в 1, микс сковороды и кастрюли. Стенки и дно в нем довольно толстые, что позволяет готовить первые блюда, соусы, плов, жаркое и даже десерты.

Вок отличает уникальная форма конуса, сужающаяся ко дну. Она позволяет удобно перемешивать любые ингредиенты для равномерного распределения соуса или маринада. Кроме того, помешивание блюда гарантирует отсутствие прилипших ко дну частиц еды. Вок используют для быстрой жарки и тушения, в частности, в азиатской кухне.

Блинница – сковорода, специально предназначенная для жарки блинов, панкейков, омлетов. Отличительные черты: ровное дно, низкие стенки, круглая форма, длинная ручка.

Также постоянный эксперт «Полезной программы» – шеф-повар Алик Мкртчян – рассказал, чем отличаются сковороды из разных материалов. «Неправильно подобранная сковорода может запросто испортить ваше блюдо, поэтому в арсенале кухонной утвари должно быть несколько сковородок из разного материала. При их изготовлении чаще всего используют три вида сырья», – отмечает шеф-повар.

Читайте такжеПолезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.10.2021) гарантирует равномерное распределение тепла и медленное остывание. Пища в такой посуде прекрасно обжаривается и практически не пригорает. За чугуном нужен особый уход: мытье под горячей водой, без использования моющих средств. Перед первым использованием чугунной сковороды ее нужно сначала хорошо прокалить на огне, потом остудить и намазать маслом. Только после такой подготовки чугун покажет себя с лучшей стороны.

Стальная сковорода используется для разогрева и обжаривания продуктов. В случае перегревания и подгорания пищи сковорода не выделяет никаких вредных для человеческого организма веществ.

Алюминиевая сковорода – лёгкая по весу, удобная в использовании, чаще всего имеет антипригарное покрытие. Если решите купить сковороду из алюминия, обратите внимание на толщину её дна. Она должна быть больше 5 мм для жарки мяса и не менее 2 мм – для блинов. Чем толще стены сковородки, тем лучше в ней распределяется и сохраняется тепло.

Какая сковорода больше подходит для приготовления блюд на газовой, электрической или индукционной плите? Чем отличаются виды антипригарного покрытия? Почему нужно меньше красить губы, если вас мучает изжога? Как выбрать качественные и модные перчатки? И каким блюдом из языка можно удивить семью и гостей? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы завтра, 26 октября, в 10:00 ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: гастроэнтеролог Анна Комарова, визажист Виктория Ярошенко, эксперт по качеству кожаных изделий Елена Решетник.