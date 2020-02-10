ТОП-7 мест, где можно сделать лазерную эпиляцию в Киеве

Еще несколько лет назад лазерная эпиляция была самой востребованной процедурой в Америке, а сегодня она вошла в ТОП косметологических процедур и в нашей стране.

Как определиться с выбором

Чем объясняется такая популярность? В первую очередь, эффективностью метода. Лазер разрушает волосяной фолликул, потому кожа остается гладкой в течение многих лет, точнее от 5 до 10 лет! И неудивительно, что у салонов красоты сегодня так много клиентов. Причем, мужчины так же охотно прибегают к этому методу, как и женщины. Особенно это актуально для людей публичных профессий, для которых опрятный внешний вид - это острая необходимость.

Действительно, салонов, где делают лазерную эпиляцию в Киеве, огромное множество. Изучить информацию о каждом из нах невозможно, тем более, что новые заведения открываются чуть не каждый день. Мы приготовили подборку лучших мест, в которых можно удалить волосы лазером. Наш рейтинг основывается на квалификации специалистов, качество оборудования, опыт работы на бьюти-простанстве и отзывы клиентов.

1. Люменис

Международная сеть центров лазерной эпиляции и косметологии «Люменис» является специализированным заведением. Лазерная эпиляция – это основное направление работы «Люмениса» в Киеве. За высокое качество услуг компания получила наивысшие награды «Выбор года» (2012-2016), «Компания года» (2018), «Фавориты успеха». На косметологическом рынке сеть представлена 36 филиалами во всех крупных городах Украины и за рубежом. Компанию отличают высокий сервис, профессионализм врачей и лояльная ценовая политика.

Для удаления волос в «Люменис» используют лучшее на сегодняшний день оборудование LUMENIS LightSheer DESIRE. Это последняя модель известной линейки диодных лазеров, производства концерна LUMENIS. Аппарат снабжен уникальной системой вакуумного усиления, позволяющей проводить процедуру быстро и безболезненно. Лазер LightSheer DESIRE разрешен для работы со всеми фототипами кожи.

Кроме лазерной эпиляции, в сети центров можно пройти косметологические процедуры по лицу и телу. Все виды лазеров, аппараты SMAS-лифтинга, радиочастотного лифтинга, кавитации, Эндосфера Терапия, плазмолифтинг, блефаропластика и много других услуг компания «Люменис» предлагает своим клиентам по доступным и выгодным ценам.

2. Lazer Beauty

«Лазер Бьюти» - сеть салонов лазерной эпиляции и косметологии, с 26 филиалами в 23 городах Украины. В Киеве салоны «Лазер Бьюти» удобно расположены в центре города. Здесь специализируются на удалении нежелательных волос, пигментных пятен, лечении акне, удалении татуировок и татуажа. Для лазерной эпиляции в сети используется диодный лазер LUMENIS Light Sheer ET, который зарекомендовал себя как надежное, эффективное и безопасное оборудование для устранения нежелательного волосяного покрова. Данный аппарат одобрен к применению FDA – Американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Специалисты салонов, кроме высшего медицинского образования, имеют сертификаты Lumenis inc. USA, подтверждающие специальное обучение на медицинских лазерах.

«Лазер Бьюти» активно взаимодействует с медицинскими центрами, клиниками, салонами красоты. Партнерские программы позволяют оказывать наиболее эффективные и качественные услуги в косметологической сфере по выгодным ценам.

3. Лазерок

4. Леди Естетик

Сеть салонов лазерной эпиляции и косметологии «Лазерок» насчитывает 7 столичных филиалов в крупных районах Киева, в шаговой доступности от метро. Среди услуг – аппаратное похудение, массажи, сухие углекислые ванны, удаление тату и татуажа, инъекции красоты, ручная, аппаратная и лазерная косметология, фотоэпиляция, элос эпиляция, лазерная эпиляция. Для удаления нежелательных волос в салонах «Лазерок» использвуют две лазерные системы LUMENIS Light Sheer ET (диодный лазер) и Soprano Ice (система объединяет в себе диодный и александритовый лазеры). Таким образом, сделать лазерную эпиляцию в сети салонов «Лазерок» имеют возможность клиенты с любым фототипом кожи и цветом волос. Стоимость процедуры зависит от выбранного аппарата и индивидуальных особенностей клиента.

«Леди Эстетик» - сеть центров лазерной медицины и косметологии с 17-летней историей. Филиалы удобно расположены вблизи станций метро. Клиентам предлагается большой выбор косметологических услуг – лазерное омоложение, фотоомоложение, лазерный лифтинг, удаление сосудов, пигментных пятен, лечение акне, удаление нежелательных волос лазером. Лазерная эпиляция проводится на диодных лазерах LUMENIS LightSheer ET, а также на александритовых лазерных системах GentleLASE, Soprano Ice Platinum и Soprano Ice. Перед процедурой врач проводит консультацию и рекомендует, какой тип лазера лучше, в зависимости от индивидуальных особенностей клиента.

Косметологические процедуры проводятся на высокотехнологичном лазерном оборудовании компаний SCITON (США), ALMALASERS (Израиль), CANDELA (США), LUMENIS (США), LPG (Франция), POLLOGEN (Израиль). Специалисты «Леди Естетик» проходили обучение у лучших специалистов компании SCITON.

5. Slim

Центры аппаратной и лазерной косметологии "Slim" оснащены сертифицированным оборудованием производства США, Израиля, Франции, Германии, Словении. Здесь Вы можете пройти разнообразные ручные, аппаратные и инъекционные процедуры по устранению эстетических дефектов лица и тела. В арсенале салонов все виды лазеров – александритовый, диодный, неодимовый и эрбиевый. Это позволяет предоставлять услуги по лазерной медицине, в том числе эстетической гинекологии.

Лазерная эпиляция в сети центров «Slim» проводится на александритовом лазере Quanta System (Италия) и на диодном аппарате Lumenis Lightsheer Duet (США-Израиль). На консультации специалист определяет по типу волос и кожи, какой лучше лазер использовать в каждом конкретном случае. Возможна комбинация процедур на обоих аппаратах для максимального результата.

6. Клиника Литус

Клиника «Литус» - это многопрофильное медицинское заведение, которое было открыто в 1999 году. Приоритетными направлениями является дерматология и эстетическая медицина. В клинике широко применяются лазерные технологии. Это лазерная хирургия, липосакция, косметология и лазерная эпиляция. Процедура удаления волос проводится на динамическом александритовом лазере MOTUS AX с инновационной технологией MOVEO. Это уникальная высокоскоростная платформа позволяет сократить длительность процедуры, минимизировать дискомфортные ощущения, а также справляется со светлыми, рыжими, русыми волосами и работает по коже всех фототипов. Цена лазерной эпиляции в клинике «Литус» соответствует элитному статусу заведения.

7. Goravsky

В центре эстетической медицины «Goravsky» создана особая атмосфера – клиенты могут пообщаться у камина за чашкой элитного чая, выпить диетический коктейль в фито-баре или отдохнут в VIP-комнате. Вам предложат экспресс-процедуры, комплексные программы, массажи и СПА. К услугам клиентов лазерная дерматология, лазерная косметология, программы похудения и омоложения, трихология, диетология, подология, инъекционная косметология, а также лазерная эпиляция. Удаление нежелательных волос проходит с помощью александритового лазера CANDELA. Аппарат применяется на всех фототипах кожи и дает превосходные результаты. Встроенная система охлаждения минимизирует дискомфорт и позволяет безболезненно обрабатывать даже самые деликатные и чувствительные зоны.

В центре «Goravsky» работают квалифицированные специалисты, регулярно повышающие свой профессиональный уровень в США, Швейцарии, Франции.

Выберите свой салон лазерной эпиляции

Надеемся, наш обзор помог определиться в вопросе, где сделать лазерную эпиляцию в Киеве. Вы можете обратиться как в клубное заведение или в сетевые центры, которые специализируются на предоставлении данной услуги. Одно нужно знать точно – лазерную эпиляцию делать стоит. Вы сразу ощутите, насколько уход за телом станет проще, Это не только экономия времени и денег, это идеально гладкая кожа, которую невозможно сделать такой ни одним другим способом. Напомним, что воздействие лазера стимулирует активацию коллагена и эластина, оказывая на кожу омолаживающее действие. Она становится бархатистой и сияющей. Выбирайте лучший центр лазерной эпиляции и меняйте жизнь к лучшему.