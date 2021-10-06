ТОП-советы, которыми пользуются миллионеры

6 октября 2021 15:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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ТОП-советы, которыми пользуются миллионеры
ТОП-советы, которыми пользуются миллионеры
pixabay.com

Рассказываем о правилах и принципах, которые помогают богатым людям преумножать свой капитал.

50/30/20

Правило звучит очень просто и помогает спланировать свой бюджет. Достаточно ежемесячный доход разделить на 4 части:

1 часть — это расходы первой необходимости. Закладывайте в 50% ежемесячных расходов оплату жилья, транспорта, коммунальных услуг, приобретение продуктов.

2 часть — это личные расходы. Предполагается, что 30% своего дохода вы можете потратить на развлечения, походы по магазинам, хобби, в общем, на все, что делает вас счастливым.

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Третья часть — это сбережения. 20% ваших денег должны отправляться в банк.

Не используйте кредитные карточки

Здесь все очевидно, верно? Поэтому если у вас уже есть карты, то в первую очередь займитесь их погашением. 

Не тратить деньги — это то же самое, что их зарабатывать

Подходите к покупкам рационально. Если вы пока не можете себе чего-то позволить, то подходите  к ситуации с точки зрения, что у вас осталось больше денег. Фактически, вы их только что заработали. 

Напомним, 

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