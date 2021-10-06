ТОП-советы, которыми пользуются миллионеры

Рассказываем о правилах и принципах, которые помогают богатым людям преумножать свой капитал.

50/30/20

Правило звучит очень просто и помогает спланировать свой бюджет. Достаточно ежемесячный доход разделить на 4 части:

1 часть — это расходы первой необходимости. Закладывайте в 50% ежемесячных расходов оплату жилья, транспорта, коммунальных услуг, приобретение продуктов.

2 часть — это личные расходы. Предполагается, что 30% своего дохода вы можете потратить на развлечения, походы по магазинам, хобби, в общем, на все, что делает вас счастливым.

Не используйте кредитные карточки

Третья часть — это сбережения. 20% ваших денег должны отправляться в банк.

Здесь все очевидно, верно? Поэтому если у вас уже есть карты, то в первую очередь займитесь их погашением.

Не тратить деньги — это то же самое, что их зарабатывать

Подходите к покупкам рационально. Если вы пока не можете себе чего-то позволить, то подходите к ситуации с точки зрения, что у вас осталось больше денег. Фактически, вы их только что заработали.

Напомним,