На какой одежде вы не должны экономить: ТОП-5 базовых вещей

Мода меняется, а вот базовый капсульный гардероб - нет.

Тренч

Именно поэтому важно изначально выделять определенную сумму денег на качественный продукт , а не искать дешевый аналог, который не прослужит вам и один сезон. Так на чем же экономить нельзя?

Многие стилисты утверждают, что тренч - главный элемент в вашем гардеробе, который придает вам элегантность и утонченности. Поэтому экономить на нем вовсе не стоит. Дешевый аналог только испортит ваш образ. Но определяющим маркером качества является совсем не цена. В первую очередь вам нужно обратить внимание на пошив и материал. Тренч должен быть из немнущегося материала и подчеркивать фигуру. Даже если это модель оверсайз, она должна идеально сидеть у вас по плечам.

Джинсы

Колготки

Помните: красят джинсы не их фасон, а то, как хорошо они сидят на вашей фигуре и не растягиваются при этом. Деним найти не так просто, как вы думаете. Для этого нужно перемерять не одну пару джинсов, чтобы добраться до действительно вашей. Лучше один раз потратиться на джинсы из более плотной ткани, которые будут отлично на вас сидеть, чем каждый сезон покупать новые и новые.

Многие ошибочно думают, что колготки не так существенны, как, к примеру, тот же плащ. Поэтому на них можно без зазрения совести экономить. На самом деле, стилисты в один голос советуют этого не делать. Дело в том, что бюджетные колготки визуально удешевляют образ. Кроме этого, они быстрее рвутся, поэтому платить вам придется дважды.

Очки

Очки из масс-маркета визуально делают лицо более плоским. Обычно даже самая модная модель в бюджетном варианте смотрится не очень хорошо. К тому же, линзы дешевых вариантов не только не защищают от солнца, но еще и портят ваше зрение. Поэтому дорогие очки - вклад не только в ваш образ, но и здоровье.

Сумка

Ваша сумка вовсе не должна быть уж слишком дорогой и обязательно брендированой. Главные критерии качества - натуральная кожа или хороший текстиль. Благодаря эти показателям вы сможете безоговорочно долго ее носить и при этом даже не думать об альтернативе.

Напомним,