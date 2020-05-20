На какой одежде вы не должны экономить: ТОП-5 базовых вещей
Мода меняется, а вот базовый капсульный гардероб - нет.
Тренч
Многие стилисты утверждают, что тренч - главный элемент в вашем гардеробе, который придает вам элегантность и утонченности. Поэтому экономить на нем вовсе не стоит. Дешевый аналог только испортит ваш образ. Но определяющим маркером качества является совсем не цена. В первую очередь вам нужно обратить внимание на пошив и материал. Тренч должен быть из немнущегося материала и подчеркивать фигуру. Даже если это модель оверсайз, она должна идеально сидеть у вас по плечам.
Джинсы
Колготки
Многие ошибочно думают, что колготки не так существенны, как, к примеру, тот же плащ. Поэтому на них можно без зазрения совести экономить. На самом деле, стилисты в один голос советуют этого не делать. Дело в том, что бюджетные колготки визуально удешевляют образ. Кроме этого, они быстрее рвутся, поэтому платить вам придется дважды.
Очки
Очки из масс-маркета визуально делают лицо более плоским. Обычно даже самая модная модель в бюджетном варианте смотрится не очень хорошо. К тому же, линзы дешевых вариантов не только не защищают от солнца, но еще и портят ваше зрение. Поэтому дорогие очки - вклад не только в ваш образ, но и здоровье.
Сумка
Ваша сумка вовсе не должна быть уж слишком дорогой и обязательно брендированой. Главные критерии качества - натуральная кожа или хороший текстиль. Благодаря эти показателям вы сможете безоговорочно долго ее носить и при этом даже не думать об альтернативе.
Напомним,
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