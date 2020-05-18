Прикасаться запрещено: ТОП-4 части тела, которые опасно трогать руками

Руки - настоящий источник вредоносных бактерий. К сожалению, мы редко об этом вспоминаем тогда, когда это действительно важно проконтролировать.

Глаза

Предлагаем вам узнать, к каким частям вашего тела нельзя касаться грязными руками ни в коем случае. Иначе вы рискуете подхватить крайне неприятные болезни.

Наши глаза очень чувствительный орган. Одно ваше прикосновения грязными руками может занести микробы и оставить маленькие частички грязи. Они в свою очередь вызывают раздражение глаз и царапины. Если вам нужно почесать глаз, для начала тщательно продезинфицируйте руки. Также можете воспользоваться специальными каплями, которые вымоют грязь. Кстати, привычка регулярно тереть глаза чревата еще и образованием морщин и темных кругов.

Уши

Нос

Наша внутрення часть ушей очень чувствительна. Именно поэтому ее очень легко повредить. Так что лучше все же не трогать ее грязными пальцами. Дело в том, что в попытках достать ушную серу вы легко можете повредить кожу в ушных каналах и занести туда инфекцию. В дальнейшем это может развиться до воспаления мозга. Лучше удалить серные пробки у специалиста.

На внутренней стенке носа располагаются здоровые бактерии, которые он самостоятельно вырабатывает. Если вы касаетесь их грязными пальцами, то вводите другие бактерии. Они в свою очередь вредят вашей микрофлоре и способствую воспалениям. Не касайтесь носа еще и потому, что вы можете вынести вредные бактерии из него и оставить их на ваших пальцах.

Пупок

К слову, пупок - одна из самых грязных частей нашего тела. В нем содержится большое количество вредных бактерий. Но не все можно смыть с помощью мыла. Также форма пупка провоцирует собирание больших количеств грязи. Не стоит касаться его пальцами, на которых и без этого содержится множество микробов.

Напомним,