Присутність трендових аксесуарів та взуття в гардеробі – це швидкий спосіб оновити свій образ. Взявши за основу ключові модні тенденції 2022 року, ми вибрали ті, що залишаться актуальними у майбутньому.

І саме за ними прямо зараз варто вирушити на сезонні сейли. Шаленими знижками на оригінальне жіноче та чоловіче взуття, сумки та прикраси радує своїх покупців мультибрендовий online-store «Міратон». На які вироби варто звернути особливу увагу, розповідаємо далі.

Модні сумки

Тренди сумок дійсно забезпечують зручність носіння та стиль. Ключову роль відіграє текстура, втілена у симпатичній в'язці гачком і різноманітному плетінні, а також багато прикрашених деталях та ефектній окантовці. Якщо потрібен більш вишуканий варіант, вибирайте розкішні шоколадні та коньячні відтінки, структуровані бакет-беги та гладкі вигнуті силуети.

Дизайн і форма можуть відрізнятися залежно від випадку та особистого смаку. Якщо ви хочете, щоб все було під рукою, вам буде приємно дізнатися, що актуальні місткі тоути та шопери. Для активних модниць підійдуть рюкзаки та крос-боді через плече. Якщо ви хочете придбати інвестиційну річ, вибирайте класичні кольори та моделі.

Брендове взуття та аксесуари на грандіозному розпродажі – Miraton / Пресслужба

Модне взуття

Від ефектних лоферів на платформі до спортивних босоніжок – подіуми наповнені новими та свіжими ідеями. Незалежно від того, чи вибираєте ви зручну пару на плоскій підошві або ефектні брендові туфлі на підборах, трендове взуття перетворить будь-який аутфіт і вдихне нове життя в основні елементи вашого стилю. Очевидно, що комфорт залишається пріоритетом для взуття нового сезону, але приємно бачити, як дизайнери використовують колір, прикраси та ефектні особливості.

Кросівки завжди будуть невід'ємною частиною нашого гардеробу, і в майбутньому сезоні варто додати в нього барвисті пари, щоб бути яскравішими за всіх.

Функціональні та максимально сучасні спортивні сандалі продовжують привертати до себе загальну увагу.

Виразно спостерігається натхнення 2000-х років, з масивними підборами та яскравими платформами.

Елегантні балетки, непідвладні часу, набувають нового силуету із загостреним носком та жіночними прикрасами у вигляді бантів та стрічок.

Від блискучих сліпонів до красиво прикрашених туфель-човників – побалуйте ноги взуттям актуального відтінку металік.

Для всіх тих, хто знаходить підбори незручними, але хоче трохи додати висоти, настав час порадіти, оскільки танкетка тріумфально повернулася на подіуми.

Ви можете прикрасити будь-яке вбрання парою якісних лоферів, і варіанти на тракторній підошві та з декором у вигляді крупного ланцюга – одні з найпривабливіших.

Сандалі-гладіатори повертаються: від ефектних моделей, які сягають рівня колін, до ремінців, що легко трансформуються, на щиколотці.

Класична модель Мері Джейн із закритим заокругленим носком і традиційним ремінцем на щиколотці отримує нове життя. Зберігаючи свою милу естетику, Mary Jane мають як низькі, так і високі підбори і виглядають чудово в різних варіантах, включаючи шкіру, оксамит та атлас.

Біле взуття вкотре було активно представлене на подіумах. Зважаючи на різноманітні силуети, від класичних кросівок до шикарних ботильйонів та босоніжок на масивних підборах, білий колір – ідеальний вибір для отримання досконалих луків.

Нагадаємо, що зараз до мережі Miraton входять 15 магазинів, розташованих по всій Україні. Асортимент представленого взуття перевищує 2000 моделей, тому шанувальники найрізноманітніших стилістичних напрямків зможуть підібрати для себе потрібну пару.