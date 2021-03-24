ТОП-5 самых надежных смартфонов

Реклама 24 марта 2021 17:04 Александр Кива
ТОП-5 самых надежных смартфонов
ТОП-5 самых надежных смартфонов
пресс-служба

Задумываетесь о том, чтобы обновить свой смартфон? У интернет-магазина «Цифра» есть несколько интересных предложений. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 самых надежных смартфонов, актуальных для покупки в 2021 году.

Xiaomi Mi 10 

Смартфон оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и 90-герцовой частотой обновления. Работает смартфон Xiaomi Mi 10 на топовом процессоре Snapdragon 865, который без проблем решает любые задачи: от веб-серфинга до обработки фото и монтажа видео. Основному 108-мегапиксельному сенсору в работе помогает широкоугольный датчик с углом обзора 123 градуса. Также есть 2-мегапиксельный датчик глубины резкости.  

Главные фишки смартфона Сяоми Ми 10:

  • 30-ваттная зарядка, с которой смартфон на 100% заряжается меньше, чем за час;
  • профессиональная камера с основным модулем 108 Мп;
  • видеосъемка в формате 8К;
  • модуль NFC для бесконтактной оплаты;
  • продвинутый портретный режим с эффектом боке.

Google Pixel 5

Несмотря на большой 6-дюймовый экран, смартфон отличается компактными размерами: 144,7×70,4×8 мм. Смартфон Сяоми Ми 10 выигрывает в диагонали экрана, но если нужна компактная модель, то лучше остановится на Пикселе. 

Телефон Гугл выполнен в алюминиевом корпусе и отличается от других телефонов необычным дизайном. Google Pixel 5 – это сочетание топовых характеристик: OLED-дисплей, двойная камера, процессор Snapdragon 765G и аккумулятор 4 080 мАч. 

Фишки модели:

  • поддержка NFC для бесконтактной оплаты покупок;
  • до 24 часов автономности;
  • поддержка функции Always on Display;
  • быстрая 15-ваттная зарядка;
  • классная двойная камера с объективами: 12 + 16 Мп.

OnePlus Nord

Телефон получил 6,44-дюймовый экран с матрицей Fluid AMOLED и разрешением 2400х1080 точек. В OnePlus Nord установлен процессор Snapdragon 765G, гарантирующий отличную скорость работы, также в этом ему помогает видеоадаптер Adreno 620. За фотосъемку отвечает камера с основным объективом Sony IMX586 на 48 Мп с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом. 

Особенности смартфона:

  • 90-герцовая частота обновления;
  • поддержка цветового пространства sRGB и Display P3;
  • флеш-накопитель UFS 2.1;
  • быстрая 30-ваттная зарядка восстанавливает запас энергии смартфона за 55–60 минут;
  • двойная фронтальная камера (32+8 Мп).

Galaxy S20+

Смартфон снимает видео в 8К, использует ультразвуковой сканер для разблокировки, работает на 6-нанометровом процессоре, поддерживает 5G и может использоваться в качестве экшн-камеры благодаря профессиональному оптическому зуму.

Контент выводится на 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1440x3200 точек. В качестве процессора используется 8-ядерный Exynos 990, его работа дополнена видеокартой Mali-G77 MP11. 

Преимущества смартфона:

  • продуманная система защиты данных Samsung Knox;
  • 64-мегапиксельная камера с 3-кратным оптическим зумом Hybrid Optic Zoom;
  • запись видео в 8К с возможностью сделать фото из видео;
  • поддержка карт памяти до 1 Тб.

iPhone 12 

Этот смартфон по праву может считаться топовым за свои деньги. Он работает на процессоре A14 Bionic, производительности которого хватит на ближайшие три-четыре года. Телефон без проблем воспроизводит тяжелые игры и потоковое видео в высоком разрешении. Информация выводится на 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением 2532x1170 точек.

Фишки смартфона:

  • пишет видео в HDR в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 к﻿/﻿с;
  • двойная камера делает отличные фото в портретном и панорамном режимах;
  • работает до 17 часов без подзарядки;
  • поддерживает Wi-Fi 6 и NFC.

Покупайте понравившийся смартфон в Украине, заказав нужную модель в магазине «Цифра». На сайте вы можете посмотреть фото, изучить характеристики и цены. 

ТОП-5 найбільш надійних смартфонів

Замислюєтеся про те, щоб оновити свій смартфон? У інтернет-магазину «Цифра» є кілька цікавих пропозицій. Пропонуємо вашій увазі ТОП-5 найбільш надійних смартфонів, актуальних для покупки в 2021 році.

Xiaomi Mi 10

Смартфон оснащується 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеем з роздільною здатністю Full HD + і 90-герцовой частотою оновлення. Працює смартфон Xiaomi Mi 10 на топовом процесорі Snapdragon 865, який без проблем вирішує будь-які завдання: від веб-серфінгу до обробки фото і монтажу відео. Основному 108-мегапіксельному сенсора в роботі допомагає ширококутний датчик з кутом огляду 123 градусів. Також є 2-мегапіксельний датчик глибини різкості.

Головні фішки смартфона Сяомей Мі 10:

  • 30-ватна зарядка, з якої смартфон на 100% заряджається менше, ніж за годину;
  • професійна камера з основним модулем 108 Мп;
  • відеозйомка в форматі 8К;
  • модуль NFC для безконтактної оплати;
  • просунутий портретний режим з ефектом боке.

Google Pixel 5

Незважаючи на великий 6-дюймовий екран, смартфон відрізняється компактними розмірами: 144,7 × 70,4 × 8 мм. Смартфон Сяомей Мі 10 виграє в діагоналі екрану, але якщо потрібна компактна модель, то краще зупиниться на піксель.

Телефон Гугл виконаний в алюмінієвому корпусі і відрізняється від інших телефонів незвичайним дизайном. Google Pixel 5 - це поєднання топових характеристик: OLED-дисплей, подвійна камера, процесор Snapdragon 765G і акумулятор 4 080 мАг.

Фішки моделі:

  • підтримка NFC для безконтактної оплати покупок;
  • до 24 годин автономності;
  • підтримка функції Always on Display;
  • швидка 15-ватна зарядка;
  • класна подвійна камера з об'єктивами: 12 + 16 Мп.

OnePlus Nord

Телефон отримав 6,44-дюймовий екран з матрицею Fluid AMOLED і дозволом 2400х1080 точок. У OnePlus Nord встановлений процесор Snapdragon 765G, що гарантує відмінну швидкість роботи, також в цьому йому допомагає відеоадаптер Adreno 620. За фотозйомку відповідає камера з основним об'єктивом Sony IMX586 на 48 Мп з оптичною стабілізацією і фазовим автофокусом.

Особливості смартфона:

  • 90-герцового частота оновлення;
  • підтримка колірного простору sRGB і Display P3;
  • флеш-накопичувач UFS 2.1;
  • швидка 30-ватна зарядка відновлює запас енергії смартфона за 55-60 хвилин;
  • подвійна фронтальна камера (32 + 8 Мп).

Galaxy S20 +

Смартфон знімає відео в 8К, використовує ультразвуковий сканер для розблокування, працює на 6-нанометровому процесорі, підтримує 5G і може використовуватися в якості екшн-камери завдяки професійному оптичному зуму.

Контент виводиться на 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1440x3200 точок. Як процесор використовується 8-ядерний Exynos 990, його робота доповнена відкритий Mali-G77 MP11.

Переваги смартфона:

  • продумана система захисту даних Samsung Knox;
  • 64-мегапіксельна камера з 3-кратним оптичним зумом Hybrid Optic Zoom;
  • запис відео в 8К з можливістю зробити фото з відео;
  • підтримка карт пам'яті до 1 Тб.

iPhone 12

Цей смартфон по праву може вважатися топовим за свої гроші. Він працює на процесорі A14 Bionic, продуктивності якого вистачить на найближчі три-чотири роки. Телефон без проблем відтворює важкі ігри і потокове відео у високій роздільній здатності. Інформація виводиться на 6,1-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 2532x1170 точок.

Фішки смартфона:

  • пише відео в HDR в стандарті Dolby Vision з частотою до 30 к / с;
  • подвійна камера робить відмінні фото в портретному і панорамному режимах;
  • працює до 17 годин без підзарядки;
  • підтримує Wi-Fi 6 і NFC.

Купуйте сподобався смартфон в Україні, замовивши потрібну модель в магазині «Цифра». На сайті ви можете подивитися фото, вивчити характеристики і ціни.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

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