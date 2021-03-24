Задумываетесь о том, чтобы обновить свой смартфон? У интернет-магазина «Цифра» есть несколько интересных предложений. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 самых надежных смартфонов, актуальных для покупки в 2021 году.

Xiaomi Mi 10

Смартфон оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и 90-герцовой частотой обновления. Работает смартфон Xiaomi Mi 10 на топовом процессоре Snapdragon 865, который без проблем решает любые задачи: от веб-серфинга до обработки фото и монтажа видео. Основному 108-мегапиксельному сенсору в работе помогает широкоугольный датчик с углом обзора 123 градуса. Также есть 2-мегапиксельный датчик глубины резкости.

Главные фишки смартфона Сяоми Ми 10:

30-ваттная зарядка, с которой смартфон на 100% заряжается меньше, чем за час;

профессиональная камера с основным модулем 108 Мп;

видеосъемка в формате 8К;

модуль NFC для бесконтактной оплаты;

продвинутый портретный режим с эффектом боке.

Google Pixel 5

Несмотря на большой 6-дюймовый экран, смартфон отличается компактными размерами: 144,7×70,4×8 мм. Смартфон Сяоми Ми 10 выигрывает в диагонали экрана, но если нужна компактная модель, то лучше остановится на Пикселе.

Телефон Гугл выполнен в алюминиевом корпусе и отличается от других телефонов необычным дизайном. Google Pixel 5 – это сочетание топовых характеристик: OLED-дисплей, двойная камера, процессор Snapdragon 765G и аккумулятор 4 080 мАч.

Фишки модели:

поддержка NFC для бесконтактной оплаты покупок;

до 24 часов автономности;

поддержка функции Always on Display;

быстрая 15-ваттная зарядка;

классная двойная камера с объективами: 12 + 16 Мп.

OnePlus Nord

Телефон получил 6,44-дюймовый экран с матрицей Fluid AMOLED и разрешением 2400х1080 точек. В OnePlus Nord установлен процессор Snapdragon 765G, гарантирующий отличную скорость работы, также в этом ему помогает видеоадаптер Adreno 620. За фотосъемку отвечает камера с основным объективом Sony IMX586 на 48 Мп с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом.

Особенности смартфона:

90-герцовая частота обновления;

поддержка цветового пространства sRGB и Display P3;

флеш-накопитель UFS 2.1;

быстрая 30-ваттная зарядка восстанавливает запас энергии смартфона за 55–60 минут;

двойная фронтальная камера (32+8 Мп).

Смартфон снимает видео в 8К, использует ультразвуковой сканер для разблокировки, работает на 6-нанометровом процессоре, поддерживает 5G и может использоваться в качестве экшн-камеры благодаря профессиональному оптическому зуму.

Контент выводится на 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1440x3200 точек. В качестве процессора используется 8-ядерный Exynos 990, его работа дополнена видеокартой Mali-G77 MP11.

Преимущества смартфона:

продуманная система защиты данных Samsung Knox;

64-мегапиксельная камера с 3-кратным оптическим зумом Hybrid Optic Zoom;

запись видео в 8К с возможностью сделать фото из видео;

поддержка карт памяти до 1 Тб.

iPhone 12

Этот смартфон по праву может считаться топовым за свои деньги. Он работает на процессоре A14 Bionic, производительности которого хватит на ближайшие три-четыре года. Телефон без проблем воспроизводит тяжелые игры и потоковое видео в высоком разрешении. Информация выводится на 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением 2532x1170 точек.

Фишки смартфона:

пишет видео в HDR в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 к﻿/﻿с;

двойная камера делает отличные фото в портретном и панорамном режимах;

работает до 17 часов без подзарядки;

поддерживает Wi-Fi 6 и NFC.

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ТОП-5 найбільш надійних смартфонів

Замислюєтеся про те, щоб оновити свій смартфон? У інтернет-магазину «Цифра» є кілька цікавих пропозицій. Пропонуємо вашій увазі ТОП-5 найбільш надійних смартфонів, актуальних для покупки в 2021 році.

Xiaomi Mi 10

Смартфон оснащується 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеем з роздільною здатністю Full HD + і 90-герцовой частотою оновлення. Працює смартфон Xiaomi Mi 10 на топовом процесорі Snapdragon 865, який без проблем вирішує будь-які завдання: від веб-серфінгу до обробки фото і монтажу відео. Основному 108-мегапіксельному сенсора в роботі допомагає ширококутний датчик з кутом огляду 123 градусів. Також є 2-мегапіксельний датчик глибини різкості.

Головні фішки смартфона Сяомей Мі 10:

30-ватна зарядка, з якої смартфон на 100% заряджається менше, ніж за годину;

професійна камера з основним модулем 108 Мп;

відеозйомка в форматі 8К;

модуль NFC для безконтактної оплати;

просунутий портретний режим з ефектом боке.

Google Pixel 5

Незважаючи на великий 6-дюймовий екран, смартфон відрізняється компактними розмірами: 144,7 × 70,4 × 8 мм. Смартфон Сяомей Мі 10 виграє в діагоналі екрану, але якщо потрібна компактна модель, то краще зупиниться на піксель.

Телефон Гугл виконаний в алюмінієвому корпусі і відрізняється від інших телефонів незвичайним дизайном. Google Pixel 5 - це поєднання топових характеристик: OLED-дисплей, подвійна камера, процесор Snapdragon 765G і акумулятор 4 080 мАг.

Фішки моделі:

підтримка NFC для безконтактної оплати покупок;

до 24 годин автономності;

підтримка функції Always on Display;

швидка 15-ватна зарядка;

класна подвійна камера з об'єктивами: 12 + 16 Мп.

OnePlus Nord

Телефон отримав 6,44-дюймовий екран з матрицею Fluid AMOLED і дозволом 2400х1080 точок. У OnePlus Nord встановлений процесор Snapdragon 765G, що гарантує відмінну швидкість роботи, також в цьому йому допомагає відеоадаптер Adreno 620. За фотозйомку відповідає камера з основним об'єктивом Sony IMX586 на 48 Мп з оптичною стабілізацією і фазовим автофокусом.

Особливості смартфона:

90-герцового частота оновлення;

підтримка колірного простору sRGB і Display P3;

флеш-накопичувач UFS 2.1;

швидка 30-ватна зарядка відновлює запас енергії смартфона за 55-60 хвилин;

подвійна фронтальна камера (32 + 8 Мп).

Galaxy S20 +

Смартфон знімає відео в 8К, використовує ультразвуковий сканер для розблокування, працює на 6-нанометровому процесорі, підтримує 5G і може використовуватися в якості екшн-камери завдяки професійному оптичному зуму.

Контент виводиться на 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1440x3200 точок. Як процесор використовується 8-ядерний Exynos 990, його робота доповнена відкритий Mali-G77 MP11.

Переваги смартфона:

продумана система захисту даних Samsung Knox;

64-мегапіксельна камера з 3-кратним оптичним зумом Hybrid Optic Zoom;

запис відео в 8К з можливістю зробити фото з відео;

підтримка карт пам'яті до 1 Тб.

iPhone 12

Цей смартфон по праву може вважатися топовим за свої гроші. Він працює на процесорі A14 Bionic, продуктивності якого вистачить на найближчі три-чотири роки. Телефон без проблем відтворює важкі ігри і потокове відео у високій роздільній здатності. Інформація виводиться на 6,1-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 2532x1170 точок.

Фішки смартфона:

пише відео в HDR в стандарті Dolby Vision з частотою до 30 к / с;

подвійна камера робить відмінні фото в портретному і панорамному режимах;

працює до 17 годин без підзарядки;

підтримує Wi-Fi 6 і NFC.

Купуйте сподобався смартфон в Україні, замовивши потрібну модель в магазині «Цифра». На сайті ви можете подивитися фото, вивчити характеристики і ціни.

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