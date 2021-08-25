ТОП-5 советов, как защитить смартфон от взлома и хищения данных

ТОП-5 советов, как защитить смартфон от взлома и хищения данных

Буквально каждый день в СМИ появляются новости о новой порции слитых данных в сеть. Чаще всего хакеры взламывают смартфоны, как защититься?

Эксперты Государственной службы специальной связи Украины рассказали, какие меры предосторожности следует использовать, чтобы данные, хранящиеся в телефоне , не попали в руки хакеров и мошенников.

Пароль нужно менять как можно чаще. Не каждый день, разумеется, но раз в месяц это можно делать безболезненно.

Советуют эксперты пользоваться специальными программами, которые напоминают, что пароль нужно обновить.

Пароли не должны совпадать. Удобно, когда не приходится запоминать десятки паролей и переживать, что вы их однажды перепутаете.

Но таким образом вы и для хакера облегчаете задачи, взломав одно приложение, он фактически взломает сразу все ваши аккаунты.

. Самостоятельно запускайте проверку антивирусом, даже если система работает корректно. Не лишним будет включить автоматическое обновление.

Следите, чтобы подозрительные приложения не имели доступ к персональным данным.

Внимательно читайте пункты, с которыми соглашаетесь во время установки.

Гигиена в интернете! Старайтесь не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей в мессенджерах, а если уже перешли – не вводите данные.

Напомним,