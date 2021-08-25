ТОП-5 советов, как защитить смартфон от взлома и хищения данных
Буквально каждый день в СМИ появляются новости о новой порции слитых данных в сеть. Чаще всего хакеры взламывают смартфоны, как защититься?
Пароль нужно менять как можно чаще. Не каждый день, разумеется, но раз в месяц это можно делать безболезненно.
Советуют эксперты пользоваться специальными программами, которые напоминают, что пароль нужно обновить.
Пароли не должны совпадать. Удобно, когда не приходится запоминать десятки паролей и переживать, что вы их однажды перепутаете.
Но таким образом вы и для хакера облегчаете задачи, взломав одно приложение, он фактически взломает сразу все ваши аккаунты.
Следите, чтобы подозрительные приложения не имели доступ к персональным данным.
Внимательно читайте пункты, с которыми соглашаетесь во время установки.
Гигиена в интернете! Старайтесь не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей в мессенджерах, а если уже перешли – не вводите данные.
Напомним,
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