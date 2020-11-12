Нумерологи рассказали, что привлекает в вашу жизнь последняя цифра номера телефона
Цифры окружают нас повсюду, они имеют свою энергетику и притягивают к человеку определенные события, считают нумерологи.
Номер телефона – вещь довольно личная, которая у окружающих ассоциируется с конкретным человеком.
Цифра 1
Защита от завистников, уверенность в себе и быстрый прогресс. Подойдет отважному лидеру.
Цифра 2
Энергия, сила, потенциал. Подойдет человеку, работающему в ночное время (двойке покровительствует Луна).
Цифра 3
Генерация идей, творческие способности. Подойдет людям, стремящимся найти вторую половинку.
Цифра 4
Цифра 5
Общение, красноречие, быстрое построение отношений. Люди будут тянуться к вам.
Цифра 6
Удача в личной жизни, привлекательность для окружающих. Удачный день – пятница.
Цифра 7
Интуиция, удача, уникальные способности. Вас поддерживает Вселенная, можете добиться высот в профессии.
Цифра 8
Финансы, стабильный денежный поток. Подойдет людям, которые еще не достигли желаемого уровня достатка.
Цифра 9
Цифра 0
Начало всех начал, круг мира, замыкающий числа. Вселенная дает вам возможность начать с чистого листа.
Напомним,