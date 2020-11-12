Нумерологи рассказали, что привлекает в вашу жизнь последняя цифра номера телефона

12 ноября 2020 10:30 Алла Лысак
Нумерологи рассказали, что привлекает в вашу жизнь последняя цифра номера телефона
Нумерологи рассказали, что привлекает в вашу жизнь последняя цифра номера телефона
pixabay.com

Цифры окружают нас повсюду, они имеют свою энергетику и притягивают к человеку определенные события, считают нумерологи.

Номер телефона – вещь довольно личная, которая у окружающих ассоциируется с конкретным человеком.

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Посмотрите на последнюю цифру номера телефона, чтобы узнать больше о влиянии символа на судьбу, будущее и потенциал.

Цифра 1 

Защита от завистников, уверенность в себе и быстрый прогресс. Подойдет отважному лидеру.

Цифра 2

Энергия, сила, потенциал. Подойдет человеку, работающему в ночное время (двойке покровительствует Луна).

Цифра 3

Генерация идей, творческие способности. Подойдет людям, стремящимся найти вторую половинку.

Цифра 4

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Здоровье, стабильная жизнь, быстрое восстановление после болезней. Подойдет людям, любящим все контролировать.

Цифра 5

Общение, красноречие, быстрое построение отношений. Люди будут тянуться к вам.

Цифра 6

Удача в личной жизни, привлекательность для окружающих. Удачный день – пятница.

Цифра 7

Интуиция, удача, уникальные способности. Вас поддерживает Вселенная, можете добиться высот в профессии.

Цифра 8

Финансы, стабильный денежный поток. Подойдет людям, которые еще не достигли желаемого уровня достатка.

Цифра 9

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Предназначение – помогать другим. Вы не испытываете недостатка в клиентах, если ведете свой бизнес, чувствуете себя счастливым. 

Цифра 0

Начало всех начал, круг мира, замыкающий числа. Вселенная дает вам возможность начать с чистого листа.

Напомним,

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