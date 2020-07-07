На что способен цифровой офтальмолог?

Какие ассоциации обычно вызывает поход к офтальмологу? Проверка зрения доктором в белом халате на таблицах Сивцева, фороптере, осмотр на щелевой лампе, инструментальные исследования сетчатки.

Результаты многих исследований оцениваются субъективно и зависят от опыта врача.

Особенно сложно дело обстоит в ситуациях, когда пациенту требуется так называемое диспансерное наблюдение, т.е. регулярные осмотры для оценки состояния глаза. Если критерии оценки количественные, то естественно, только наблюдение у одного и того же врача может более или менее точно описать картину изменений.

Похоже на то, что через 10 или 15 лет многое может измениться, если технологии сегодняшнего дня продолжат развиваться с такой же скоростью. Часть работы врачей-офтальмологов будет заменена искусственным интеллектом – «цифровыми офтальмологами».

Звучит невероятно? Однако факты говорят об обратном.

White Eye Detector

Мобильное приложение White Eye Detector, разработанное американскими исследователями, оценивает по фотографии ребёнка характер окраски зрачка. Все мы знаем, что обычно на фотографии со вспышкой зрачки имеют красный рефлекс (кто из нас не боролся с эффектом «красных глаз»?), но это как раз демонстрирует, что глаза в порядке. А вот в тех случаях, когда на снимках в зрачке видны белые блики, есть основания предполагать наличие серьёзной патологии глаза ребёнка, например катаракты или ретинобластомы – опухоли сетчатки.

Не надо говорить, что чем скорее родители выявят такое состояние и обратятся к врачу, тем быстрее и успешнее будет лечение. White Eye Detector – как раз для этого, достаточно загрузить приложение в смартфон и проанализировать им фотографии.

Для создания такой нейросети учёным потребовалось изучить 53 тыс. фотографий 40 детей в возрасте от рождения до семи лет, при этом 20 детей были со здоровыми глазами, а у других 20 детей диагностировали различные глазные заболевания.

Теперь White Eye Detector в состоянии определить наличие ретинобластомы ещё до того, как её выявляют врачи!

Устройство IDx-DR

FDA – американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, организация со строгой системой требований, прохождение которых доказывает высокое качество продукта, лекарства или медицинской услуги. Устройство IDx-DR, работающее на основе нейросети для автоматической диагностики зрения, смогло получить одобрение FDA!

Для выполнения своих задач, нейросеть IDx-DR анализирует сделанные фотографии сетчатки глаза. Происходит это без помощи врача-офтальмолога, причём как во время использования устройства, так и на этапе интерпретации полученных результатов. Для получения снимка нужна специальная камера, которая фотографирует сетчатку, затем фотографию изучает искусственный интеллект. Он сообщает, является ли снимок достаточно высокого качества, и если всё хорошо – сообщает свои выводы о наличии или отсутствии диабетической ретинопатии. Заболевание опасно тем, что, вследствие высокого сахара в крови и дефицита кислорода в тканях сетчатки, со временем в ней происходят изменения, приводящие к непоправимому снижению и даже потере зрения.

Устройство IDx-DR работает с высокой точностью: диабетическая ретинопатия обнаруживается в 87% случаев, когда она действительно имеется у пациента. Кроме того, это устройство очень ценно тем, что и после проведения лечения пациент может повторять исследование и выявлять малейшие изменения в состоянии сетчатки. Это позволяет держать ситуацию под контролем и вовремя отправиться к врачу для продолжения лечения, если прибор обнаружил прогрессию ретинопатии.

Нейросеть Deep Mind

Deep Mind – подразделение корпорации Google, в котором разработали нейросеть, способную по фотографии сетчатки идентифицировать около 50 различных заболеваний зрения! Точность определения – на уровне врача-офтальмолога, при этом программа делает свою работу быстрее: она анализирует трёхмерные изображения – данные оптической когерентной томографии (ОКТ) сетчатки, проводит сопоставление разных тканей глаза, а также симптомов, которые могут указывать на глазные заболевания. После этого, в случае обнаружения заболевания, нейросеть ставит диагноз и даёт рекомендации по будущему лечению.

Искусственный интеллект от Deep Mind пока не позиционируется как замена офтальмологам: это – помощник врачей, который позволяет проверить сделанные ими выводы о состоянии глаза пациента и выбранном алгоритме лечения. Одна из целей нейросети – облегчить врачу процесс обследования пациента и возможность дистанционного консилиума для принятия командного решения о лечении.

Эта же программа прекрасно работает как обучающая для начинающих врачей.

Мобильное приложение «Фитнес для глаз»

А что насчёт того, чтобы не только проводить диагностику зрения, но и помочь глазам «здесь и сейчас»? Для этих целей создано мобильное приложение «Фитнес для глаз». Оно особенно полезно для людей, которые много работают за компьютером, а ведь мы знаем, что это нагрузка на зрение, эффект красных глаз, усталость. Чтобы помочь таким людям, приложение напомнит, что наступила пора сделать перерыв в работе, и предложит конкретные упражнения, которые помогут снять усталость в глазах и держать их в здоровом тонусе.

Как видите, сейчас нейросети и компьютерные программы ещё не способны заменить офтальмологов, которые профессионально проведут полную диагностику зрения, поставят окончательный диагноз, подберут и обеспечат необходимое вам лечение или коррекцию зрения. Зато они могут оказаться полезным вспомогательным инструментом для вас и вашего зрения, пока офтальмолога нет рядом.

Берегите своё зрение и обращайтесь к специалистам вовремя!

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