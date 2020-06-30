Плюсы и минусы LASIK. Стоит ли рисковать?

В последние несколько десятилетий лазерная коррекция зрения широко популяризируется среди людей, пользующихся очками и мягкими контактными линзами.

И это не удивительно. Ведь за считанные минуты эта волшебная технология может вернуть вам прекрасное зрение и избавить от очков. И всё же – почему так много людей продолжают пользоваться очками, мирясь с зависимостью от них? Для этого, конечно, есть причины.

Давайте поговорим о принятии решения о лазерной коррекции зрения.

Какие «за» и «против» придётся нам взвесить, прежде, чем принять окончательное решение? Пациенты рассматривают возможность проведения процедуры LASIK по многим причинам. Одна из них почти универсальна: «просыпаться по утрам и не тянуться к очкам или тратить время на надевание контактных линз». Большинство хотят получать удовольствие от работы и отдыха с ясным зрением.

Но сама идея глазной хирургии – и бодрствование во время неё – может быть страшной.

Другие могут отказаться по финансовым причинам: средняя цена за лазерную коррекцию на одном глазу составляет около 10-15 тыс. гривен.

Кроме того, всех нас страшит неизвестность – как происходит сам процесс коррекции, буду ли я испытывать боль, как быстро я смогу вернуться к нормальному образу жизни, и, главное – получу ли я именно то зрение, о котором мечтаю? Давайте попробуем взвесить риски и сопоставить их с выгодой.

ПЛЮСЫ

ЛАСИК – быстрая процедура , операция может занять около 15 минут – и большую часть этого времени тратится на подготовку к операции.

, операция может занять около 15 минут – и большую часть этого времени тратится на подготовку к операции. ЛАСИК – безболезненная процедура , хотя, конечно, волнение исключить нельзя.

, хотя, конечно, волнение исключить нельзя. ЛАСИК – точная процедура . Для защиты пациента лазер настроен так, что он отключается, если глаз пациента делает какие-либо резкие движения, которые могут вызвать ошибку или травму.

. Для защиты пациента лазер настроен так, что он отключается, если глаз пациента делает какие-либо резкие движения, которые могут вызвать ошибку или травму. ЛАСИК – безопасная процедура. Риски воспаления глаз при ношении линз на порядки выше, чем после лазерной коррекции.

Быстрый результат

Получение ясного и чёткого зрения – не займёт много времени. Пациенты LASIK заметят разницу сразу после операции. К следующему дню вы действительно очень хорошо видите. Как правило, к своей обычной жизни вы возвращаетесь через 24-48 часов.

Тем не менее, есть разновидность процедуры, LASEK, когда после операции потребуется более долгий период реабилитации – 3-5 дней. Это связано с тем, что для этой процедуры приходится удалить тонкий поверхностный слой роговицы и ждать его самостоятельного восстановления. Такая методика предлагается в специальных случаях, которые оговариваются с пациентом заранее.

Вы можете жить без очков и контактных линз

Многие люди, всю жизнь использующие очки, порой и не догадываются, насколько может измениться к лучшему качество их жизни, как только они обретут возможность смотреть на мир своими глазами и не быть зависимыми от очков. Свобода – состояние, к которому мы все стремимся, состояние, которое даёт нам чувство радости и возможностей. Освобождение от необходимости пользоваться коррекцией – тоже приобретение определённого уровня свободы!

МИНУСЫ

Не все люди с нарушением рефракции – хорошие кандидаты для лазерной коррекции. При тонкой роговице, высоких степенях близорукости и дальнозоркости лазерную коррекцию сделать нельзя. Кроме того, иногда процедура невозможна из-за особого профиля роговицы. Лазерная коррекция приводит к изменению профиля роговицы (ведь суть лазерной коррекции – это её шлифовка, а значит, изменение не только толщины, но и формы). Эти изменения возможны в определённых границах.

LASIK может вызвать либо усилить синдром сухого глаза на срок от одного до трёх месяцев. С этой проблемой можно справляться закапыванием увлажняющих капель, однако период послеоперационного дискомфорта может снизить уровень удовлетворённости проведенной операцией и потребовать более длительного ухода за глазами, чем вы планировали. К сожалению, предвидеть синдром сухого глаза до операции не всегда возможно и это может стать для вас неожиданным «минусом».

на срок от одного до трёх месяцев. С этой проблемой можно справляться закапыванием увлажняющих капель, однако период послеоперационного дискомфорта может снизить уровень удовлетворённости проведенной операцией и потребовать более длительного ухода за глазами, чем вы планировали. К сожалению, предвидеть синдром сухого глаза до операции не всегда возможно и это может стать для вас неожиданным «минусом». Ночные блики или ореолы – лазерная коррекция меняет профиль роговицы, делая её при коррекции близорукости площе. Это изменение может приводить к появлению ореолов вокруг светящихся предметов и некоторому снижению контрастной чувствительности в сумеречное и ночное время. Современные лазеры имеют программы, устраняющие эти артефакты коррекции. Оговорите с вашим врачом такую возможность, чтобы избежать разочарований. Сегодня специалисты умеют прогнозировать качество зрения после лазерной коррекции и должны объяснять это своим пациентам.

– лазерная коррекция меняет профиль роговицы, делая её при коррекции близорукости площе. Это изменение может приводить к появлению ореолов вокруг светящихся предметов и некоторому снижению контрастной чувствительности в сумеречное и ночное время. Современные лазеры имеют программы, устраняющие эти артефакты коррекции. Оговорите с вашим врачом такую возможность, чтобы избежать разочарований. Сегодня специалисты умеют прогнозировать качество зрения после лазерной коррекции и должны объяснять это своим пациентам. Возможно повреждение или смещение клапана – процедура ЛАСИК проводится с формирование тончайшего (100 микрон!) клапана на поверхности роговицы. Именно под этим клапаном и проводится лазерная шлифовка, после чего клапан укладывается на место. Благодаря такой технологии послеоперационный период очень короткий и комфортный. Следов лазерной коррекции не видно уже через несколько часов. Но если травмировать глаз, то клапан может сдвинуться. Поэтому, если вы профессионально занимаетесь спортом, либо по другим причинам вероятность травмы глаза у вас есть, лучше прибегнуть к лазерной коррекции без клапана (ЛАСЕК), но в этом случае период восстановления продлится несколько дольше – 4-5 дней. Именно такой вид операции предлагается, например, военным и спортсменам.

Лазерная коррекция – удивительное достижение медицины и техники. Это самая точная процедура в медицине и одна из самых успешных и безопасных. Как правило, 100% людей достигают 75% зрения и выше, а 93.7% всех пациентов – 100% остроты зрения.

Ваше зрение будет значительно улучшено!

Но не ожидайте сверхчеловеческого зрения: оптимально – мы добьемся того, что может увидеть ваш глаз с помощью максимальной коррекции. У людей с высокой степенью близорукости причиной снижения зрения может быть не только оптика (которую мы исправляем с помощью лазерной коррекции), но и изменения в сетчатке глаза, на что мы не можем воздействовать.

Вопрос выбора – это всегда сложная тема. Лазерная коррекция – это не лечебная операция, а значит, она не носит обязательного характера. Это ваш выбор. Это решение улучшить качество своей жизни для тех, кто устал от очков и контактных линз.

МЫ ЗНАЕМ О ЗРЕНИИ ВСЁ!

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