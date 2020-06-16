Коррекция близорукости без операций и дневных линз…. Во сне! Мифы и реальность

Коррекция близорукости без операций и дневных линз…. Во сне! Мифы и реальность

Представьте себе ситуацию, когда перед сном вы не снимаете линзы с уставших глаз, а наоборот – их одеваете.

Вы будете в них спать, а утром снимите и ощутите всю прелесть свободного 100%-ого зрения без линз и очков. Возможно ли это?

Ещё 10 лет назад мы бы уверенно сказали – нет!

Но сегодня...

Ортокератология, или ночные линзы – самый молодой, но уже очень популярный метод коррекции зрения.

Когда в 2005 году в клинике АЙЛАЗ впервые появились ночные линзы для коррекции близорукости, не многие верили в реальную возможность такой коррекции. Но уже через 5 лет в клинике наблюдалось около 5 тысяч человек, использующих ночные линзы Парагон.

Почему же ортокератологические линзы так привлекательны?

Те, кто пользуется очками и дневными линзами, хорошо знают ощущение, когда, сняв очки, мгновенно погружаешься в мир размытых образов. И чем выше близорукость, тем большая зависимость от средств коррекции.

С ночными линзами всё совсем не так: и в линзах и без них, а значит, всегда, вы видите на 100%, следовательно, нет такого периода времени, когда вы не уверены в своём хорошем зрении.

Пользуясь ночными линзами, мы свободны в выборе любого вида спорта. Подводное плаванье, лыжи, бокс, футбол – всё возможно. Ведь не надо бояться потери контактной линзы, поломки очков и травмы глаза. Не меньше свободы и в выборе профессии. Высотные монтажники, шахтёры, военные – в любой ситуации будут чувствовать себя уверенно и безопасно.

Ночные линзы работают за счёт создаваемого под ними гидравлического давления в слое слезы. Специальная форма внутренней поверхности линзы регулирует толщину слоя слезы под ней и, таким образом, дозированно воздействует на роговицу. 6 микрон изменения толщины поверхностного слоя роговицы достаточно для коррекции 1 диоптрии близорукости!

Достижение такого уровня точности требует высоких технологий. Для эффективной коррекции и комфорта роговицы линзы должны быть изготовлены идеально точно.

Для моделирования формы таких линз используются специальные компьютерные программы, а высокоточные станки вытачивают эти ювелирной точности линзы.

В Украине эра ортокератологии началась с появления линз лучшего мирового производителя –. Именно эта компания произвела первые в мире ночные ортокератологические линзы и сегодня остаётся признанным лидером этой технологии.

Для разработки качественного материала (линзы должны обладать высокой кислородной проницаемостью – ведь человек в них спит, а значит, его глаза закрыты и доступ кислорода к глазу ограничен) компания Парагон подписала с NASA договор, по которому в течение 3 лет космонавты создавали необходимый материал в условиях невесомости. Усилия завершились созданием такого материала. Сегодня это один из самых популярных материалов для производства жёстких контактных линз, который обеспечивает комфорт и здоровье роговице.

И именно поэтому компания Парагон получила разрешение для использования своих линз для детей. Это очень важно, потому что ночные линзы останавливают развитие близорукости и всё чаще применяются у детей с этой целью.

История ортокератологических линз – это история стремительного взлёта от скепсиса до растущей популярности. Всего за 20 лет от исключительно теоретического интереса офтальмологи всего мира перешли к активному использованию ночных линз в лечение близорукости у детей.

И заслуга компании Парагон, создавшей технологию и продолжающей развивать её, неоценима!

Реальность:

линзы корригируют близорукости до -6.5 диоптрий во сне;

линзы способны значительно замедлить развитие близорукости у детей;

линзы подбираются только врачом, имеющим специальную квалификацию;

не всем подходят ночные линзы;

пользование ночными линзами не вызывает чувства сухого глаза.

Мифы:

линзы устраняют близорукость навсегда (эффект коррекции надо поддерживать, одевая линзы на ночь);

качество материала и дизайн линз не имеют значения (чем качественнее материал и высококачественнее процесс производства, тем комфортнее линзы и точнее коррекция);

ночные линзы аргесивно действуют на роговицу (линзы безопасны – многочисленные научные исследования на протяжении 15 лет доказали это);

ночные линзы не проверены (более 1.5 млн. человек ежегодно начинают пользоваться ночными линзами Парагон).

Мы рады, что именно линзы Парагон применяются и в Украине. Это здорово, что в нашей стране используются лучшие мировые медицинские технологии

МЫ ЗНАЕМ О ЗРЕНИИ ВСЁ!

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