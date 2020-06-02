Лазерная коррекция зрения: 12 самых интересных фактов

2 июня 2020 15:24 Александр Кива
Лазерная коррекция зрения: 12 самых интересных фактов
12 интересных фактов о лазерной коррекции зрения
пресс-служба

Лазерная коррекция зрения – это самое популярное решение коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма. 12 самых интересных фактов — в нашем материале.

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1. Лазерная коррекция зрения появилась в начале 80-х годов прошлого столетия. Наиболее распространённая её разновидность LASIK появилась примерно через 10 лет – в начале 90-х годов.         

2. LASIK – аббревиатура: Laser-Assisted In Situ Keratomileusis, что, по сути, означает «шлифовка роговицы при помощи лазера». 

3. Лазерная коррекция зрения безболезненна.

4. При помощи LASIK можно откорректировать: Миопию (близорукость), Гиперметропию (дальнозоркость), Астигматизм (необходимость пользования т.н. «цилиндрическими» линзами) и Пресбиопию (необходимость использовать очки для чтения). Последняя (пресбиопия) – при сочетании с гиперметропией.

5. Лазер, использующийся при лазерной коррекции зрения, не может вызвать ожог глаза или кожи. Для коррекции используется «холодный» ультрафиолетовый лазер. 

6. Лазер не может «промахнуться». Современные лазеры снабжены системами распознавания рисунка радужки (конкретного глаза) и системой слежения за глазом, которые проверяют правильность «прицеливания» лазера перед каждым импульсом. Глаз просто не может двигаться с такой скоростью. Скорость «реакции» лазера примерно в 5 раз быстрее скорости движения глаза человека.

7. Лазерная коррекция зрения – очень быстрая процедура и занимает несколько минут для коррекции обоих глаз. При этом лазер работает всего несколько секунд. Например, для коррекции близорукости (-)1.0 Диоптрий лазеру нужно всего 1.4 секунды.

8. Лазерная коррекция зрения – массовая процедура. По данным ВОЗ, около 80 миллионов уже сделали лазерную коррекцию и около 3 миллионов коррекций производится ежегодно.

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9. Практически 98% пользователей очков и/или контактных линз может быть произведена лазерная коррекция.

10. Лазерная коррекция – безопасная процедура. Риск получить травму, попав в автомобильную аварию по пути в клинику, или риск инфекции при длительном использовании контактных линз, в несколько раз выше, чем риск снижения зрения после лазерной коррекции.

11. Восстановление зрения после LASIK происходит очень быстро. Практически на следующий день человек может возвращаться к своей обычной зрительной работе, включая чтение, работу с компьютером, просмотр телевизионных программ и т.д.

12. Примерно 98% пациентов после лазерной коррекции получают зрение 100% и более. При этом около 20% видят лучше, чем они когда-либо видели в своих очках и/или контактных линзах.

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