Походили по-скандинавски и помогли детям

В Киеве состоялась вторая благотворительная тренировка по скандинавской ходьбе «Большое маленькое сердце».

Благотворительный фонд «Твоя Опора» и его основательница Лера Татарчук продолжают собирать средства на лечение детей с врожденными пороками сердца и на оборудование для Института Амосова. Для этого фонд запустил свой флагманский проект «Большое маленькое сердце», в рамках которого собирает 36 миллионов грн.

Так, в прошлое воскресенье благотворители уже второй раз провели тренировку на территории Спортивного пространства НСК «Олимпийский» для всех желающих. Участие приняли более 20 человек. Собранные во время тренировки средства направлены в фонд на проект «Большое маленькое сердце».

Тренировка посетили и публичные гости - телеведущие Надежда Матвеева, Екатерина Трушик, фэшн-експерт и инфлуенсер Наталья Лукьянец.

Оказалось, что Надежда и Екатерина не новички в скандинавской ходьбе, а вот Наталья попробовала данный вид спорта впервые, и после тренировки планирует заниматься им регулярно.

Nordic walking могут заниматься все, даже начинающие. Я давно искала свой вид спорта. И на карантине решила попробовать скандинавскую ходьбу, получила сертификат инструктора, и сейчас не только занимаюсь сама, но и учу желающих. Для меня - это идеальная активность. Не нужен зал, абонементы, какое специальное снаряжение, кроме палок и кроссовок. Во время ходьбы задействуется 90% мышц, тренируется сердце, улучшается кровообращение, осанка, сжигаются лишние калории. Кроме того, этот спорт подходит для тех, кто не может бегать из-за травмы ног, ведь нагрузки за счет палок минимальные, - комментирует Лера Татарчук, инициатор благотворительного мероприятия и основательница БФ «Твоя Опора».

Благотворительную тренировку проводит вице-президент Украинской Федерации скандинавской ходьбы по спортивному направлению, тренер «Nordic Power», чемпионка международных соревнований Татьяна Сироткина, а помогает Лера Татарчук, сертифицирована инструктор.

Фишка каждого мероприятия - вручение значков послов проекта «Большое маленькое сердце» всем участникам.

Следующая тренировка пройдет уже в следующее воскресенье, 20 июня. Свое участие подтвердили инфлюенсеры Аревик Арзуманова и Наташа Калинина и телеведущая Надежда Матвеева.