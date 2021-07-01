Проект «Большое маленькое сердце» cобрал более 800 тысяч гривен на лечение детей с пороками сердца

1 июля 2021 09:53 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Проект «Большое маленькое сердце» cобрал более 800 тысяч гривен на лечение детей с пороками сердца
Проект «Большое маленькое сердце» cобрал более 800 тысяч гривен на лечение детей с пороками сердца
пресс-служба

Благотворительный фонд «Твоя Опора» и его основательница Лера Татарчук продолжают собирать средства на операции для детей с врожденными пороками сердца, а также на оборудование для Института Амосова.

Для этого фонд запустил флагманский проект «Большое маленькое сердце», который имеет целью собрать 36 миллионов грн. Такого рода масштабный проект в истории украинской благотворительности проводится впервые.

Инициаторам и партнерам уже удалось собрать 838 153 грн. «К цели - еще далеко, но уже ближе. Сейчас вместе с Федерацией скандинавской ходьбы мы завершили серию благотворительных тренировок на территории Спортивного пространства НСК «Олимпийский» со звездами и блогерами, но это только первая ласточка. Но помочь можно прямо сейчас, отправив благотворительную смс стоимость 20 грн на номер 88000. Спасибо всем благотворителям, всем партнерам, которые приобщаются к нашему мегасбору», - отмечает Лера Татарчук, основательница БФ «Твоя Опора».

В среднем в день в Украине рождается около 10 детей с пороками сердца, примерно 3 из них являются критическими случаями и нуждаются в экстренной помощи. В институт сердечно-сосудистой хирургии имeни Н. М. Амосова поступают до 5 таких детей в день. Среди них не только новорожденные, но и те, кому уже есть месяц или даже год.

Напомним, в рамках проекта «Большое маленькое сердце» была проведена серия благотворительных тренировок по скандинавской ходьбе для всех желающих. Участие в тренировках приняли 70 украинцев и 9 звезд. Тренировки проводили вице-президент Украинской Федерации скандинавской ходьбы по спортивному направлению, тренер «Nordic Power», чемпионка международных соревнований Татьяна Сироткина и Лера Татарчук как сертифицированный инструктор.

Участники получили базовые навыки по скандинавской ходьбе и стали амбассадорами проекта «Большое маленькое сердце». Все средства, собранные во время тренировки, направленные в фонд «Твоей Опоры».

К финальной тренировке присоединились инфлюенсеры Аревик Арзуманова, Наташа Калинина, телеведущая Надежда Матвеева, а также Сергей Бедолага, главный врач национального института сердечно-сосудистой хирургии имeни Амосова.

"Мы ввели программу, которая позволяет рожать в  стенах нашего заведения, если  ребенку еще до рождения диагностировали ВВС. Более 7 лет мы можем сразу оказать помощь, и увеличить шансы прожить маленьким сердцам большую жизнь. Хочу поблагодарить Леру с «Твоей опоры», команду проекта и всем присутствующих за возможность спасать таких детей", - отметил главный врач института Амосова.

Облако тегов

Большое маленькое сердце

Материалы по теме

Походили по-скандинавски и помогли детям
ЗОЖ

Походили по-скандинавски и помогли детям
Большое маленькое сердце: в Киеве впервые пройдут благотворительные тренировки по скандинавской ходьбе
ЗОЖ

Большое маленькое сердце: в Киеве впервые пройдут благотворительные тренировки по скандинавской ходьбеРеклама
Как правильно сварить соленую карамель: главные советы
Полезные советы

Как правильно сварить соленую карамель: главные советы
Как убрать неприятный запах в холодильнике: ТОП-4 лайфхака
Полезные советы

Как убрать неприятный запах в холодильнике: ТОП-4 лайфхака

Популярное на сайте

День Конституции Украины: самые красивые открытки и поздравления

День Конституции Украины: самые красивые открытки и поздравления
Секс в жару – как сделать его комфортным и в удовольствие

Секс в жару – как сделать его комфортным и в удовольствие
Магнитные бури 28 июня 2021 в Украине

Магнитные бури 28 июня 2021 в Украине
Магнитные бури 27 июня 2021 в Украине

Магнитные бури 27 июня 2021 в Украине

Популярное видео

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)
Готовим вместе: Уличная еда (эфир от 27.06.2021)

Готовим вместе: Уличная еда (эфир от 27.06.2021)
Одруження наосліп-7: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 25.06.2021)

Одруження наосліп-7: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 25.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK