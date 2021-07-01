Проект «Большое маленькое сердце» cобрал более 800 тысяч гривен на лечение детей с пороками сердца

Проект «Большое маленькое сердце» cобрал более 800 тысяч гривен на лечение детей с пороками сердца

Благотворительный фонд «Твоя Опора» и его основательница Лера Татарчук продолжают собирать средства на операции для детей с врожденными пороками сердца, а также на оборудование для Института Амосова.

Для этого фонд запустил флагманский проект «Большое маленькое сердце», который имеет целью собрать 36 миллионов грн. Такого рода масштабный проект в истории украинской благотворительности проводится впервые.

Инициаторам и партнерам уже удалось собрать 838 153 грн. «К цели - еще далеко, но уже ближе. Сейчас вместе с Федерацией скандинавской ходьбы мы завершили серию благотворительных тренировок на территории Спортивного пространства НСК «Олимпийский» со звездами и блогерами, но это только первая ласточка. Но помочь можно прямо сейчас, отправив благотворительную смс стоимость 20 грн на номер 88000. Спасибо всем благотворителям, всем партнерам, которые приобщаются к нашему мегасбору», - отмечает Лера Татарчук, основательница БФ «Твоя Опора».

В среднем в день в Украине рождается около 10 детей с пороками сердца, примерно 3 из них являются критическими случаями и нуждаются в экстренной помощи. В институт сердечно-сосудистой хирургии имeни Н. М. Амосова поступают до 5 таких детей в день. Среди них не только новорожденные, но и те, кому уже есть месяц или даже год.

Напомним, в рамках проекта «Большое маленькое сердце» была проведена серия благотворительных тренировок по скандинавской ходьбе для всех желающих. Участие в тренировках приняли 70 украинцев и 9 звезд. Тренировки проводили вице-президент Украинской Федерации скандинавской ходьбы по спортивному направлению, тренер «Nordic Power», чемпионка международных соревнований Татьяна Сироткина и Лера Татарчук как сертифицированный инструктор.

Участники получили базовые навыки по скандинавской ходьбе и стали амбассадорами проекта «Большое маленькое сердце». Все средства, собранные во время тренировки, направленные в фонд «Твоей Опоры».

К финальной тренировке присоединились инфлюенсеры Аревик Арзуманова, Наташа Калинина, телеведущая Надежда Матвеева, а также Сергей Бедолага, главный врач национального института сердечно-сосудистой хирургии имeни Амосова.

"Мы ввели программу, которая позволяет рожать в стенах нашего заведения, если ребенку еще до рождения диагностировали ВВС. Более 7 лет мы можем сразу оказать помощь, и увеличить шансы прожить маленьким сердцам большую жизнь. Хочу поблагодарить Леру с «Твоей опоры», команду проекта и всем присутствующих за возможность спасать таких детей", - отметил главный врач института Амосова.