Большое маленькое сердце: в Киеве впервые пройдут благотворительные тренировки по скандинавской ходьбе

Большое маленькое сердце: в Киеве впервые пройдут благотворительные тренировки по скандинавской ходьбе

Лера Татарчук и БФ «Твоя Опора» объявляют о начале регистрации на благотворительные тренировки по скандинавской ходьбе в Киеве ради спасения детей с пороками сердца.

Тренировка состоится уже 6 июня, в воскресенье, на НСК «Олимпийский», на территории Спортивного пространства.

Это первое мероприятие из серии благотворительных тренировок, которые проходят в рамках флагманского проекта «Большое маленькое сердце» БФ «Твоя Опора». Фонд и все, кто присоединяются, собирают 36 миллионов грн, чтобы закрыть годовые потребности на операции и диагностирования пороков сердца у детей, а также на медицинское оборудование для института Амосова.

Тренировки проведут Лера Татарчук, основательница благотворительного фонда «Твоя Опора», сертифицированный тренер по скандинавской ходьбе, а также Татьяна Сироткина, вице-президент Украинской Федерации скандинавской ходьбы по спортивному направлению, чемпионка международных соревнований. С ними также будут тренироваться инфлуенсеры и блоггеры, с которыми смогут пообщаться участники.

Как отмечает Лера Татарчук, скандинавская ходьба — идеальная кардиотренировка.

Здесь сердце не имеет стресса, как при силовых нагрузках или беге с большой скоростью. Кроме того, скандинавская ходьба — спорт, который заставляет работать 90% всех мышц тела человека. На тренировке чувствуешь, как каждый сантиметр буквально подтягивается и приходит в тонус. Работает весь организм и это позитивно влияет на его общее состояние, самочувствие улучшается уже после первого захода. Поэтому я всех приглашаю на территорию Спортивного пространства НСК «Олимпийский» попробовать новый вид спорта, а заодно сделать доброе дело — помочь спасти детей с пороками сердца», — отмечает основательница БФ «Твоя Опора».

Тренировки будут проходить в июне по воскресеньям:

• 6 июня. С участниками тренируются: инфлюенсер Леся Сторчак, телеведущая Татьяна Терехова и актриса Диана Глостер, инфлюенсер Екатерина Мищенко.

• 13 июня. С участниками тренируются: инфлюенсер Любовь Рудницкая, телеведущие Надежда Матвеева и Екатерина Трушик, модный эксперт и инфлюенсер Наталья Лукьянец.

• 20 июня. С участниками тренируются: инфлюенсеры Аревик Арзуманова, Наташа Калинина и телеведущая Надежда Матвеева.

27 июня. С участниками тренируются: Мисс Украина 2017 Полина Ткач.

Регистрация на стадионе будет начинаться в 9:30, сами тренировки — в 10:00. Палки для скандинавской ходьбы предоставляются. Максимальное количество участников мероприятия — 30.

Условия участия очень просты:

1. Заполняйте форму по ссылке..

2. Выбирайте нужный пакет участника:

500 грн — стандартный пакет (в стоимость входит тренировка, футболка и другие подарки)

1000 грн — VIP пакет (в стоимость входит тренировка, набор участника, а также на выбор: индивидуальная тренировка с Лерой Татарчук либо консультация диетолога или сертификат в супермаркет на сумму 500 грн).

Стоимость пакета участника — это благотворительный взнос, который пойдет на спасение детей с врожденными пороками сердца.

Также можно пожертвовать любую сумму на сайте проекта «Большое маленькое сердце».

У Києві вперше пройде благодійне тренування зі скандинавської ходи — «Велике маленьке серце»

Лєра Татарчук та БФ «Твоя Опора» оголошують про початок реєстрації на благодійні тренування зі скандинавської ходи у Києві задля порятунку дітей з вадами серця.

Тренування відбудеться вже 6 червня, у неділю, на НСК «Олімпійський», на території Спортивного простору.

Це перший захід із серії благодійних тренувань, які проходять у рамках флагманського проєкту «Велике маленьке серце» БФ «Твоя Опора». Фонд та всі, хто долучаються, збирають 36 мільйонів грн, щоб закрити річні потреби на операції та діагностування вад серця у дітей, а також на медичне обладнання для інституту Амосова.

Тренування проведуть Лєра Татарчук, засновниця благодійного фонду «Твоя Опора», сертифікована тренерка зі скандинавської ходьби, а також Тетяна Сіроткіна, віце-президент Української Федерації скандинавської ходьби зі спортивного напрямку, тренерка «Nordic Power», чемпіонка міжнародних змагань. З ними тренуватимуться інфлуенсери та блогери, з якими зможуть поспілкуватись учасники.

Як наголошує Лєра Татарчук, скандинавська ходьба – ідеальне кардіотренування. «Тут серце не має стресу, як при силових навантаженнях чи бігу з великою швидкістю. Крім того, скандинавська ходьба – спорт, який залучає в роботу 90% усіх м’язів тіла людини. На тренуванні відчуваєш, як кожен сантиметр буквально підтягується і приходить в тонус. Працює увесь організм і це впливає на загальний стан, самопочуття покращується вже після першого заходу. Тому я всіх запрошую на територію Спортивного простору НСК «Олімпійський» спробувати новий вид спорту, а заразом зробити добру справу — допомогти врятувати дітей з вадами серця», — зазначає засновниця БФ «Твоя Опора» .

Тренування проходитимуть у червні щонеділі:

• 6 червня. З учасниками тренуються: інфлюенсерка Леся Сторчак, телеведуча Тетяна Тєрєхова та акторка Діана Глостер, інфлюенсерка Катерина Міщенко.

• 13 червня. З учасниками тренуються: маркетолог Любов Рудницька, телеведучі Надія Матвєєва та Катерина Трушик, модна експертка й інфлюенсерка Наталія Лук’янець.

• 20 червня. З учасниками тренуються: інфлюенсерки Аревік Арзуманова й Наташа Калініна та телеведуча Надія Матвєєва.

• 27 червня. З учасниками тренуються: Міс Україна 2017 Поліна Ткач.

Реєстрація на стадіоні починатиметься о 9:30, саме тренування — о 10:00. Палки для скандинавської ходи надаються. Максимальна кількість учасників заходу — 30.

Умови участі дуже прості:

1. Заповнюйте форму за посиланням

2. Обирайте бажаний пакет учасника:

• 500 грн — стандартний пакет (у вартість входить тренування, футболки та інші подарунки);

• 1000 грн — VIP пакет (у вартість входить тренування, набір учасника, а також індивідуальне тренування з Лєрою Татарчук чи консультація дієтолога або сертифікат у супермаркет на сумму 500 грн на вибір).

Вартість пакета учасника — це благодійний внесок, який піде на порятунок дітей з вродженими вадами серця.

Також можна пожертвувати будь-яку суму на сайті проєкту «Велике маленьке серце»



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