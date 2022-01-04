Киану Ривз пожертвовал гонорар за Матрицу на благотворительность

4 января 2022 19:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Киану Ривз пожертвовал гонорар за Матрицу на благотворительность
Киану Ривз пожертвовал гонорар за Матрицу на благотворительность
кадр из фильма

Киану Ривз неожиданно распорядился своим гонораром за Матрицу.

Читайте такжеОльга Харлан рассказала, как быстро вернуться в форму после застолья
Киану Ривз давно известен своими щедрыми пожертвованиями на благотворительность. Однако до недавнего времени было неизвестно, что почти весь гонорар за съемки в Матрице 1999 года он перечислил в фонд борьбы с лейкемией. 

Это 10 млн долларов плюс 25 миллионов, которые Киану перечислили с кассовых сборов. 

Лейкемия выбрана Ривзом не случайно, многие годы он заботился о младшей сестре Ким, боровшейся с этим заболеванием. 

Читайте такжеСоздатели Матрицы показали тизер грядущего продолжения
Он организовал собственный благотворительный фонд помощи больным раком. При этом актер не давал ему своего имени и не разглашал информацию.

Главное, чтобы они делали свое дело.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Матрица Киану Ривз благотворительность

Материалы по теме

Леся Никитюк рассказала, кем она была на новогоднем утреннике
Новости

Леся Никитюк рассказала, кем она была на новогоднем утреннике
Холли Берри сделала новое заявление о своем замужестве
Новости

Холли Берри сделала новое заявление о своем замужестве
Олег Винник трогательно поздравил свою любимую бэк-вокалистку с Днем рождения
Новости

Олег Винник трогательно поздравил свою любимую бэк-вокалистку с Днем рождения
MONATIK рассекретил их с женой самую заветную мечту
Новости

MONATIK рассекретил их с женой самую заветную мечту

Популярное на сайте

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021

Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021
Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Популярное видео

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021

Новорічна МАСКА на каналі Україна: смотреть онлайн эфир от 31.12.2021
Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK