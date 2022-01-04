Киану Ривз пожертвовал гонорар за Матрицу на благотворительность
4 января 2022 19:25
Алла Лысак
Киану Ривз пожертвовал гонорар за Матрицу на благотворительность
кадр из фильма
Киану Ривз неожиданно распорядился своим гонораром за Матрицу.
Киану Ривз давно известен своими щедрыми пожертвованиями на благотворительность. Однако до недавнего времени было неизвестно, что почти весь гонорар за съемки в Матрице 1999 года он перечислил в фонд борьбы с лейкемией.
Это 10 млн долларов плюс 25 миллионов, которые Киану перечислили с кассовых сборов.
Лейкемия выбрана Ривзом не случайно, многие годы он заботился о младшей сестре Ким, боровшейся с этим заболеванием.
Он организовал собственный благотворительный фонд помощи больным раком. При этом актер не давал ему своего имени и не разглашал информацию.
Главное, чтобы они делали свое дело.
Напомним,