Битва экстрасенсов-20: финалисты будут разбираться, почему от приступов одержимости страдают жители села

18 декабря 2019 13:40 Юлия Крутиева
Битва экстрасенсов-20: финалисты будут разбираться, почему от приступов одержимости страдают жители села
Битва экстрасенсов-20: выпуск 12 онлайн (эфир от 18.12.2019)
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 18 декабря в 19:00, на СТБ выйдет предфинальный выпуск мистического реалити «Битва экстрасенсов» с Павлом Костицыным.

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Самые сильные участники сезона пройдут последние испытания. В первом – экстрасенсам предстоит почувствовать связь между супругами в одном из самых больших парков Киева. 

65 гектаров территории, аттракционы, сотни прохожих – в столичном парке среди огромного количества людей экстрасенсам предстоит объединить пары, которые на момент съемки разлучили. Сами пары, герои конкурса, удивят своей нестандартностью. Поверят ли экстрасенсы своим ощущениям или задействуют логику? И справятся ли финалисты с такой сверхсложной задачей? 

Битва экстрасенсов-20: выпуск 12 онлайн (эфир от 18.12.2019) / пресс-служба
Кроме того, за помощью к экстрасенсам обратилась Ирина из села Базар, Житомирской области. Уже пять лет она страдает от жутких приступов.

В теле все болит, ломит. Я уже обследовалась, сдавала всевозможные анализы, была у разных врачей. Но проблему не находят,
– признается женщина.

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Однако мучит Ирину не только физическая боль. Женщина страдает от приступов одержимости. И с каждым годом эти приступы становятся все сильнее. Она убеждена, что всему виной подклады, которые они с матерью постоянно находят во дворе. В ходе расследования окажется, что от приступов страдает не только Ирина, но и другие жители села. Смогут ли финалисты прекратить этот ужас?

Помогать в поисках истины будет соведущая Павла Костицына – актриса Ольга Сумская. Смотрите предфинальный выпуск проекта «Битва экстрасенсов-20» сегодня, 18 декабря в 19:00, на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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