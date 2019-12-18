Битва экстрасенсов-20: финалисты будут разбираться, почему от приступов одержимости страдают жители села
Сегодня, 18 декабря в 19:00, на СТБ выйдет предфинальный выпуск мистического реалити «Битва экстрасенсов» с Павлом Костицыным.
65 гектаров территории, аттракционы, сотни прохожих – в столичном парке среди огромного количества людей экстрасенсам предстоит объединить пары, которые на момент съемки разлучили. Сами пары, герои конкурса, удивят своей нестандартностью. Поверят ли экстрасенсы своим ощущениям или задействуют логику? И справятся ли финалисты с такой сверхсложной задачей?
В теле все болит, ломит. Я уже обследовалась, сдавала всевозможные анализы, была у разных врачей. Но проблему не находят,– признается женщина.
Помогать в поисках истины будет соведущая Павла Костицына – актриса Ольга Сумская. Смотрите предфинальный выпуск проекта «Битва экстрасенсов-20» сегодня, 18 декабря в 19:00, на СТБ и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,