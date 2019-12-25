Битва экстрасенсов-20: кто станет победителем проекта?

25 декабря 2019 13:50 Юлия Крутиева
Битва экстрасенсов-20: кто станет победителем проекта?
Битва экстрасенсов-20: кто станет победителем проекта?
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 25 декабря в 19:00, на СТБ выйдет финальный выпуск мистического реалити «Битва экстрасенсов» c Павлом Костицыным.

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Претендентов на победу в 20 сезоне «Битвы экстрасенсов» четверо, но только один из них получит звание самого сильного ясновидящего! В четверке финалистов: архи-ведьма из Израиля Соломон, армянская ясновидящая, ведьма и гадалка Лиана Мовсесян, супруги-экстрасенсы, черная ведьма и белый маг – Дмитрий и Белла, а также цыганский ясновидящий Арман Цыбульский.

Но прежде чем узнать, кто же одержит победу в 20 сезоне по итогам зрительского голосования, экстрасенсы получат письмо от мольфарки Магдалены Мочиовски. Магда уверена, что история из этого письма поможет финалистам разобраться в своих личных проблемах.

Битва экстрасенсов-20: кто станет победителем проекта? / пресс-служба
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Окажется, что у Армана есть первенец, судьба которого отцу неизвестна. У Лианы пропал брат, и она не может найти его. А Дима с Беллой повторяют историю Ромео и Джульетты – их семьи враждуют между собой из-за их брака. А Соломон уже несколько лет не разговаривает с дочкой… 

Но как это письмо поможет финалистам решить личные проблемы и избавиться от боли? И главная интрига – кто же станет победителем 20 сезона проекта? Не пропустите 13 выпуск «Битвы экстрасенсов» сегодня в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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