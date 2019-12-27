МастерШеф-9: кто станет победителем проекта?

27 декабря 2019 14:00 Юлия Крутиева
МастерШеф-9: кто станет победителем проекта?
МастерШеф-9: выпуск 18 онлайн (эфир от 27.12.2019)
пресс-служба канала СТБ

В прошлом выпуске «МастерШеф» на канале СТБ определилась тройка суперфиналистов девятого сезона.

Читайте такжеЗважені та щасливі-9: кто победил в домашнем похудении 26.12.2019
Сергей Денисов, Лилия Сорокина и Руслан Лучков вскоре сразятся в своей последней битве, и страна узнает имя нового победителя «МастерШеф»

Во время суперфинала участники должны приготовить три лучших блюда своей жизни: закуску, основное и десерт. Судьи ждут интересные небанальные блюда, в которых бы отражались все знания и умения, приобретенные на проекте. 

МастерШеф-9: выпуск 18 онлайн (эфир от 27.12.2019) / пресс-служба
Еще одно негласное правило: нельзя повторятся. «МастерШеф» в эфире уже девятый год, и за это время было приготовлено огромное количество блюд. Но для по-настоящему талантливого повара придумать что-то новое – совсем не проблема.

Мы гордимся тем, что можем поприветствовать этих участников в суперфинале, – говорит Владимир Ярославский. – Это тот день, про который они молили бога! Тысячи человек мечтали вписать свои имена в историю проекта, но только у этой тройки хватило напора, чтобы стать суперфиналистами девятого сезона.

МастерШеф-9: выпуск 18 онлайн (эфир от 27.12.2019) / пресс-служба
Читайте такжеЗважені та щасливі-9: как сейчас выглядят участники после похудения
Тем не менее, выиграет только один человек. Только победитель получит 500 000 гривен, курс в легендарной школе Le Cordon Bleu и кубок «МастерШеф». А остальным же не достанется ничего кроме проигрыша. 

Кто станет девятым победителем главного кулинарного шоу «МастерШеф», увидите уже сегодня, 27 декабря, в 19:00 на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA.

МастерШеф-9: выпуск 18 онлайн (эфир от 27.12.2019) / пресс-служба
Напомним,

Облако тегов

СТБ телешоу финал МастерШеф-9 суперфинал

Материалы по теме

Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Штат Колорадо - смотреть онлайн выпуск от 29.12.2019
Телешоу

Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Штат Колорадо - смотреть онлайн выпуск от 29.12.2019
Орел и решка. Чудеса света: Пирамиды майя - смотреть онлайн новый выпуск от 22.12.2019
Телешоу

Орел и решка. Чудеса света: Пирамиды майя - смотреть онлайн новый выпуск от 22.12.2019
Готовим вместе: Новогодние блюда (эфир от 29.12.2019)
Телешоу

Готовим вместе: Новогодние блюда (эфир от 29.12.2019)
Х-фактор-10: кто стал победителем в шоу 28.12.2019
Новости

Х-фактор-10: кто стал победителем в шоу 28.12.2019

Популярное на сайте

Назван трендовый цвет волос в 2020 году!

Назван трендовый цвет волос в 2020 году!
МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»

«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»
Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

Популярное видео

МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)
Топ-модель по-украински 3 сезон: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

Топ-модель по-украински 3 сезон: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
Битва экстрасенсов-20: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)

Битва экстрасенсов-20: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)
Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)

Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)
tv.ua