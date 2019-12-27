МастерШеф-9: кто станет победителем проекта?

В прошлом выпуске «МастерШеф» на канале СТБ определилась тройка суперфиналистов девятого сезона.

Сергей Денисов, Лилия Сорокина и Руслан Лучков вскоре сразятся в своей последней битве, и страна узнает имя нового победителя «МастерШеф»

Во время суперфинала участники должны приготовить три лучших блюда своей жизни: закуску, основное и десерт. Судьи ждут интересные небанальные блюда, в которых бы отражались все знания и умения, приобретенные на проекте.

МастерШеф-9: выпуск 18 онлайн (эфир от 27.12.2019) / пресс-служба

Еще одно негласное правило: нельзя повторятся. «МастерШеф» в эфире уже девятый год, и за это время было приготовлено огромное количество блюд. Но для по-настоящему талантливого повара придумать что-то новое – совсем не проблема.

Мы гордимся тем, что можем поприветствовать этих участников в суперфинале, – говорит Владимир Ярославский. – Это тот день, про который они молили бога! Тысячи человек мечтали вписать свои имена в историю проекта, но только у этой тройки хватило напора, чтобы стать суперфиналистами девятого сезона.

МастерШеф-9: выпуск 18 онлайн (эфир от 27.12.2019) / пресс-служба

Тем не менее, выиграет только один человек. Только победитель получит 500 000 гривен, курс в легендарной школе Le Cordon Bleu и кубок «МастерШеф». А остальным же не достанется ничего кроме проигрыша.

Кто станет девятым победителем главного кулинарного шоу «МастерШеф», увидите уже сегодня, 27 декабря, в 19:00 на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA.

МастерШеф-9: выпуск 18 онлайн (эфир от 27.12.2019) / пресс-служба

Напомним,