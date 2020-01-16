На канале Украина выйдет спецвыпуск Гучної справи

В пятницу, 17 января, на канале «Украина» покажут спецвыпуск проекта журналистских расследований «Гучна справа», ведущим которой является Тимур Асланов.

В программе проведут эксклюзивное расследование загадочных смертей в семье миллионеров в Днепропетровской области.

В семье известных богачей Дарадудов за три года умерли четыре человека. Сначала сам глава семьи - после встречи с незнакомцем в Грузии. Затем его зять - вроде повесился после празднования дня рождения. Далее в новогоднюю ночь у себя в доме умирает брат бизнесмена. И недавно нашли мертвой жену миллионера - просто в бассейне во дворе семейного дома. Сейчас в живых остались дочь и сын известных богачей, но они настолько напуганы, что вынуждены прятаться от всех за высоким забором и спать с оружием под подушкой.

Кому мешает семья миллионеров? Кто и почему устроил охоту на целую семью? И кто из них самих может быть причастен к серии загадочных смертей? Ответы на эти и другие вопросы узнаете в спецвыпуске программы «Гучна справа» на канале «Украина».

«Темы, истории, о которых мы рассказываем, чрезвычайно важны для общества. Люди должны знать, что происходит вокруг них. Даже если они не видят зло собственными глазами, это не значит, что все хорошо. Очень важно, чтобы люди были проинформированы и знали правду», - прокомментировал ведущий программы Тимур Асланов.

«Гучна справа» - это публицистическая программа журналистских расследований на канале «Украина», в которой анализируют конкретные дела и криминальные схемы. Ведущий Тимур Асланов и журналисты проекта указывают на слабые места официальных версий уголовных дел, разрушают мифы, образовавшиеся вокруг них, находят новые факты и свидетельства, выстраивают экспертные версии. Премьера проекта состоялась в декабре 2018 года.

Гучна справа - расследуем ради справедливости!

Смотрите новый сезон программы «Гучної справи» каждую среду в 23:20 на канале «Украина