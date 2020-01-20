Стосується кожного: шокирующие факты журналистского расследования убийства двух девушек в Киеве

В понедельник и вторник, 20 и 21 января, в 18:00 на «Интере» – эксклюзив ток-шоу «Касается каждого».

Зрители увидят два выпуска о расследовании резонансного преступления, которое произошло в Киеве и шокировало всю страну: жестокого убийства 16-летней Евы Лысенко и 19-летней Марии Камыниной.

Тела двух девушек с многочисленными ножевыми ранениями обнаружила в первых числах января в одной из съемных квартиры Киева риелтор. На тот момент Ева и Мария уже несколько дней числились в розыске. Что произошло с девушками, которые жили в благополучных семьях, были любимы родителями и не относились к группам риска? Что известно о предполагаемых убийцах?

Самое страшное для родителей – хоронить своих детей. Но еще страшнее – знать, какой мучительной смертью их ребенок умирал. Родители убитых девушек шокированы тем, каким пыткам перед смертью подверглись их дочери. Родные Евы и Марии придут в студию ток-шоу, чтобы рассказать, что они смогли узнать о случившемся. И, главное, чтобы потребовать справедливого наказания для тех, кто так страшно издевался над их дочками и лишил их жизни.

Одна из девушек вела дневник. Родители доверили его содержимое команде и экспертам «Стосується кожного». Девочка откровенно описывала свою жизнь и даже… рассказала о собственном убийстве! С ней случилось то, чего она больше всего боялась. Что произошло – спланированное убийство по описанному в дневнике сценарию или мистическое стечение обстоятельств? Если убийство было спланировано, то кто мог знать о страхах девочки или прочитать ее дневник?

Что скажут об этих записях и об озвученных в студии подробностях двойного убийства эксперты программы: криминолог Анна Маляр, психолог Наталья Бугаева, адвокат Александр Мозолевский, графолог Сергей Гонгало, экс-советник уголовно-исполнительной службы Украины Юрий Маслак, судмедэксперт Елена Федорова, парапсихолог Рената Раевская?

Какие детали расскажут хозяйка квартиры, в которой произошло убийство, и жители дома, где случилась трагедия? Что скажет о предполагаемых преступниках Юрий Маслак, которому известны некоторые детали бурного прошлого одного из подозреваемых? Как случилось, что девочки из хороших семей оказались в чужой квартире с незнакомцами? Причастны ли к этой трагедии киевские знакомые девочек? И, главное, что делать, чтобы уберечь детей от подобных кошмаров?

«Для молодого поколения реальность и виртуальность связаны воедино, – сказала после прочтения дневника убитой девочки психолог Наталья Бугаева. – В этом постоянно меняющемся, не ограниченном жесткими границами условностей мире живут те, кто, в силу своего возраста, еще не научился отличать добро от зла и крайнюю опасность от обычного приключения. Поколения родителей и детей сейчас разделяет настолько широкая пропасть непонимания, что они даже не замечают друг друга на горизонте – ни увидеть, ни докричаться, ни понять, ни принять. А ведь именно на взрослых лежит серьезная ответственность – научить детей правильно понимать мир, в котором они живут, и четко определять черту, пересечение которой может быть для них крайне опасным».

Не пропустите жизненно важный для родителей подростков выпуск «Стосується кожного» – «Дневник убийства» – в понедельник и вторник, 20 и 21 января, в 18:00 на «Интере».