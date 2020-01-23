На ТЕТ покажут сериал “Кухня”

23 января 2020 21:30 Александр Кива
На ТЕТ покажут сериал “Кухня”

Телеканал ТЕТ покажет все серии сериала "Кухня"!

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В феврале на телеканале ТЕТ стартует комедийный сериал “Кухня”.

На ТЕТ давно подумывали над кулинарным шоу в эфире, но кулинарная комедия — это точно по ТЕТовски. 

Весенний сезон телеканал откроет новым кулинарным рецептом, а главные ингредиенты: аппетитная мечта главного героя Макса о работе в популярном ресторане, немного перца в виде страсти и интриг между работниками ресторана, дружба и не совсем дружба — в качестве соуса, а также ревность, драки и ссоры, нелепые ситуации и поводы для юмора. 

Если хорошенько все смешать, получается культовый сериал десятилетия — “Кухня”.  

Телезрители уже хорошо знакомы с французским рестораном «Клод Моне», куда попадает молодой парень Макс. Роль Макса исполнил актёр Марк Богатырев. Но как можно отказать себе в удовольствии — посмотреть комедию с яркими героями на ТЕТ. Ведь белые халаты на кухне остаются пикантностью по сей день.  

Помимо молодой и живой идеи, загадка востребованности сериала еще в сильном актерском составе и продуманных образах героев.

Вспыльчивый шеф-повар, роль которого исполнил Дмитрий Назаров, независимая руководительница Вика, роль которой исполнила Елена Подкаминская, и конечно же Дмитрий Нагиев, который исполнил роль самого себя — звучит вкусно! 

Почему “Кухню” покажут на ТЕТ, прокомментировала генеральный продюсер канала — Оксана Петришин: 

ТЕТ — источник моментальной радости и хорошего настроения для всей семьи. Комедийный сериал “Кухня” органично впишется в сетку телеканала.

А проанализировав цифры предыдущих показов, мы пришли к выводу, что у аудитории ТЕТ есть запрос на продукт. По целевой аудитории телеканала ТЕТ (люди в возрасте 25-34) сериал собирал долю почти на 20% выше среднесуточной доли, в период показа.

Цифры и любовь аудитории говорят сами за себя. Поэтому именно с “Кухни” мы решили начать весенний сезон на ТЕТ”. 

Тыць — и любимый сериал на ТЕТ!

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