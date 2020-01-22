Геннадий Попенко стал отцом во второй раз

22 января 2020 18:30 Александр Кива
Геннадий Попенко стал отцом во второй раз
Ведущий Геннадий Попенко стал папой
пресс-служба

Известный актер и телеведущий цикла документальных программ «Затерянный мир» на канале 2+2 Геннадий Попенко снова стал отцом – у шоумена родилась дочка.

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«Во-первых, у нас были прекрасные специалисты роддома. Во-вторых, сам роддом современный и удобный. Как результат – более легкие чем первые роды. Прошли они очень быстро», – рассказывает Геннадий Попенко.

Звездные супруги решили назвать дочку Святославой. Девочка родилась c весом 3,67 кг и ростом 54 см.

«Я снова присутствовал на родах. Считаю, что это очень важный момент. Отец должен быть с первой секунды рядом, должен понимать, через что проходит мама, чтобы подарить жизнь ребенку. Столько слов благодарности от жены после родов вряд ли еще когда-то услышишь. Именно потому, что в такой важный момент был рядом».

Отметим, украинский телеведущий Геннадий Попенко и Ирина Алексеева вместе уже 11 лет. В 2012 году у пары родилась дочь Богдана.

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Напомним,

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