Геннадий Попенко о Дне святого Николая: В детстве у меня этого праздника не было
Ведущий программы «Затерянный мир» на канале 2+2 Геннадий Попенко рассказал, почему раньше не находил подарки под подушкой и в чем особенность этого праздника для его семьи.
Ко Дню святого Николая люблю получать подарки небольшого размера. Чтобы не мешали спать на моей маленькой подушке. (улыбается) В детстве у меня этого праздника не было. К сожалению. Я ребенок из советского союза.
А ваша дочь Богдана с трепетом ждет этого дня?
Что для вас означает этот праздник?
Для меня День святого Николая - это счастливый крик ребенка утром. Предыдущие наблюдения за ее состоянием "будет подарок или нет? Я хорошо себя показала в этом году?" Если Николай что-то и мне бросит - это приятно, но для меня, как для отца, этот праздник - день для моего ребенка.