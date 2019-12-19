Геннадий Попенко о Дне святого Николая: В детстве у меня этого праздника не было

Ведущий программы «Затерянный мир» на канале 2+2 Геннадий Попенко рассказал, почему раньше не находил подарки под подушкой и в чем особенность этого праздника для его семьи.

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Ко Дню святого Николая люблю получать подарки небольшого размера. Чтобы не мешали спать на моей маленькой подушке. (улыбается) В детстве у меня этого праздника не было. К сожалению. Я ребенок из советского союза.

А ваша дочь Богдана с трепетом ждет этого дня?

Богданка обожает этот праздник. Делает «работу над ошибками» - осмысливает год, свои поступки, озвучивает шансы на получение вознаграждения. Если шансы большие, то пишет письмо святому Николаю. Подарки ей покупаем заранее. Не любим в этом деле спешки. Забежать в магазин в последний день - это не про нас. Выбираем то, что Богдана действительно хочет, о чем неоднократно упоминает. В этот праздник случайные подарки неуместны.

Что для вас означает этот праздник?

Для меня День святого Николая - это счастливый крик ребенка утром. Предыдущие наблюдения за ее состоянием "будет подарок или нет? Я хорошо себя показала в этом году?" Если Николай что-то и мне бросит - это приятно, но для меня, как для отца, этот праздник - день ​​для моего ребенка.