Стосується кожного: в ток-шоу – о расстреле в новогоднюю ночь

В пятницу, 24 января, в 18:00 на «Интере» в студии социального ток-шоу «Касается каждого» будут говорить об убийстве, которое произошло в первый день нового 2020-го года.

26-летнего Владимира Чебукина из Каховки расстреляли возле дома бывшей жены. По подозрению в убийстве мужчины был задержан теперешний сожитель его экс-супруги, Юрий, который раньше работал в правоохранительных органах. Убийство Владимира Чебукина шокировало жителей Каховки. Люди протестуют, требуя наказать виновных по справедливости.

«Я не могу еще осознать, что сын никогда больше не зайдет и не скажет: «Мам, я пришел», – со слезами говорит мать Владимира, Елена Чебукина. Женщина приедет в студию программы, чтобы рассказать о своем горе и не дать замять дело об убийстве сына. Друзья погибшего, которые также приедут в студию «Стосується кожного», уверены: Юрий был не один, стреляло несколько человек. Они хотят знать правду и не доверяют следствию. По их мнению, предполагаемый убийца, как бывший сотрудник «органов», может воспользоваться помощью друзей из полиции, чтобы скрыть часть улик и настоящие обстоятельства гибели Владимира.

Что расскажет свидетельница трагедии – бывшая жена Владимира, Валерия Мунтян? Главной причиной спора бывших супругов было желание мужчины видеться с их сыном. Из-за чего разгорелась ссора, которая завершилась трагедией? И с какой правдой в студию приедут психолог Валерии Мунтян и адвокат подозреваемого в убийстве?

Разобраться в ситуации помогут эксперты «Стосується кожного»: главный редактор телеканала НТН Александр Лукьяненко, криминолог Анна Маляр, психолог Елена Рыхальская, адвокат Виктор Чевгуз и другие.

Убийство в состоянии аффекта или спланированное преступление? Почему погиб молодой мужчина и кто виноват в его убийстве? Смотрите выпуск «Стосується кожного» – «Убийство бывшего» – сегодня в 18:00 в эфире телеканала «Интер».