Подари мне счастье: Олег Москаленко и Кирилл Дыцевич рассказали о съемках в новом сериале на 1+1

Сегодня в 20:45 на «1+1» состоится премьера новой мелодрамы «Подари мне счастье» о настоящей любви, вере в себя и большие деньги, которые становятся не подарком судьбы, а нелегким испытанием.

Это история любви двух молодых людей - 23-летней Ульяны и 27-летнего Михаила. В детстве Уля перенесла тяжелую болезнь, в результате которой получила способность различать все ноты запахов. И теперь, когда у нее есть диплом магистра химических технологий, она решает амбициозно идти к своей мечте - создать «аромат счастья». Она верит в теорию запахов, согласно которой ароматы могут влиять на настроение и здоровье человека. Но пока она еле сводит концы с концами. Встреча с наследником огромного состояния Мишей Клиновым, который только вернулся из Парижа и мечтает о карьере художника, кардинально меняет планы и девушки, и юноши. Молодые люди влюбляются друг в друга и забывают о своих карьерных целях. Но их роман не по душе многим людям - от родителей до лучших друзей пары. Их чувствам предстоит пройти испытание на прочность деньгами и интригами, а жадные люди рядом сделают все, чтобы разлучить их.

Главные роли в мелодраме сыграли успешные и привлекательные актеры Олег Москаленко и Кирилл Дыцевич, известные по многим популярными украинским телефильмам.

Олег Москаленко в сериале исполняет роль Миши. Актер говорит, что его герой - это современный рыцарь-романтик. «Миша - это воплощение героя, который верит в любовь, счастье и людей. И поэтому в его жизни возникает куча проблем, - рассказывает Олег Москаленко. - Несмотря на то, что Миша положительный персонаж, он не теряет трезвых и объективных мнений и решений».

Роль друга Михаила Глеба, который впоследствии попытается разрушить его любовь с Ульяной, исполняет Кирилл Дыцевич. Актер уверяет, что его персонаж на самом деле не такой плохой, как может показаться на первый взгляд: «Глеб любит свою семью и готов на все, чтобы его родные были счастливы. Многие его нехорошие поступки можно объяснить, к ним его побуждает жизнь и люди из окружения. Но я уверен, что зрители будут Глебу сопереживать и увидят его настоящие положительные черты».

Несмотря на мелодраматический жанр сериала, актеры говорят, что работа на съемочной площадке была положительной и полной забавными историями, одну из которых вспомнил Олег Москаленко: «В один из съемочных дней я, по сюжету, встречал Улю (Анастасия Крылова) на остановке после работы. Мы должны были поцеловаться. Но как-то так разогнались, что врезались носами. Мы смеялись, а камера продолжала писать. Это было весело».

Актерами нового сериала также стали: Валерия Ходос, Алексей Череватенко, Николай Боклан, Екатерина Вайвала и Анастасия Пустовит.

Производство мелодрамы обеспечила команда «1+1 Продакшн».

Не пропустите премьеру сериала «Подари мне счастье» - 17 февраля в 20:45 на «1+1».