Говорит Украина: в ток-шоу раскроются подробности скандального возвращения украинцев из Китая

В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят в среду, 26 февраля, в 19:50 на телеканале «Украина» станут известны подробности скандального возвращения украин

Смертельный коронавирус всколыхнул весь мир. Десятки городов на строгом карантине, более 2000 погибших. Как на самом деле украинцы из Китая попадают на родину, существует ли угроза подхватить убийственный вирус, и почему возникли столкновения в Новых Санжарах станет известно в студии.

20 февраля часть украинцев эвакуировали из Ухани, где вспыхнул коронавирус. 25-летний Вячеслав сейчас находится в китайском городе Ухань - эпицентре заболеваемости. Парень рассказывает, что им выдают специальные пропуска и только с ними позволяют изредка сходить за покупками. Привозят еду специальные службы в полном обмундировании. Сейчас ему приходится жить за счет родных и друзей, ведь работы нет, а еду покупать через интернет. Мама Вячеслава обеспокоена тем, что именно в Украине ее сын может оказаться в большей опасности, чем в Китае, а все из-за событий в Новых Санжарах.

«Из-за эпидемии коронавируса в Ухане уже второй месяц продолжается карантин. Моего сына почти не выпускают из квартиры из-за опасности заразиться. Но даже сейчас я понимаю, что если бы сына и взяли на борт, который привез украинцев из Ухани, то ему здесь были бы не рады. То, как приняли наших соотечественников в Новых Санжарах, меня просто шокировало, - делится женщина и добавляет, что ее сын даже не знал об эвакуации, - Сын не имеет никаких симптомов заболевания. Он звонил на горячую линию в украинское посольство в Китае, но ему сказали ждать и даже не сказали о ближайшем рейсе. Что именно должен ждать мой сын?! Но потом, когда произошло такое в Санжарах, я поняла - может это было и к лучшему, и моему сыну безопаснее в Ухане, чем в Украине! По крайней мере, его там камнями не забрасывают».

По словам местных жителей Новых Санжар, они мирно вышли на улицы, но натолкнулись на агрессию со стороны нацгвардии и правоохранителей. Всего за период беспорядков были задержаны 24 активиста, возбуждено 5 уголовных дел.

«О том, что на территории нашего поселка создадут карантинную зону для людей, приехавших из Китая, мы узнали только ночью, накануне их приезда. Нас никто об этом не предупреждал заранее. Ни в сельсовете об этом не знали, никто не провел разъяснительную работу. Это все похоже на некую тайную спецоперацию, о которой и так всем стало известно. И действительно, это нас напугало и возмутило, и поэтому люди вышли на улицу с протестами, потому что мы не понимали, что происходит и просто хотели защитить себя и своих детей!!!», - рассказал местный житель.

Анна вернулась в Украину транзитом через Москву, и была шокирована паникой, которая вспыхнула в ее стране.

«Я работаю танцовщицей в Китае. По всей стране введен карантин. Несмотря на то, что я находилась за 2 тыс километров от эпицентра вспышки эпидемии, поражена тем, что у нас никоим образом не проверяют в стране. В Украине такое впечатление еще больше паника чем в стране, где тысячами умирают люди от вируса. Мои знакомые, друзья меня боятся, спрашивают, почему я приехала, я могу быть заразной. Я ожидала получить поддержку, а получила осуждение», - делится Анна на канале «Украина».

Житель Новых Санжар подозревает, что основные проявления агрессии были спровоцированы не местными, ссылаясь на фото, которое появилось в интернете после протестов. Журналисты «Говорить Україна» нашли этих молодых людей, один из них приехал в студию, и прошёл детектор. Откуда он приехал? Брал ли он деньги за участие в протестах? Какой истинный мотив его пребывания там? Говорит ли он правду - покажет полиграф.

Смотрите ток-шоу «Говорит Украина» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 19:50!