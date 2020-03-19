Касается каждого: ожесточенная борьба наследников за дом в Киевской области

19 марта 2020 12:22 Александр Кива
Касается каждого: ожесточенная борьба наследников за дом в Киевской области
Касается каждого: ожесточенная борьба наследников за дом в Киевской области

В пятницу, 20 марта, в 18:00 в эфире телеканала «Интер» – выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Борьба наследников».

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В нем пойдет речь о том, до каких неоднозначных поступков и страшных обвинений может довести людей желание стать хозяевами дома под Киевом.

В студию «Касается каждого» приедут за помощью Тарас Бондарь с женой Людмилой. Пара утверждает, что им угрожают. Месяц назад умер дядя Тараса, Алексей Севастьян, оставив семье племянника в наследство дом и шесть соток земли под Киевом. После этого наследники очутились в эпицентре ожесточенной борьбы за имущество дяди. Оказалось, что на дом и землю есть еще два претендента, у каждого из которых – своя правда. И свои методы борьбы.

Сосед умершего, Анатолий Остапенко, говорит, что досматривал мужчину в последние дни его жизни. И именно ему должен был перейти дом с участком. По его словам, племянник с женой отвезли мужчину к нотариусу, оформили документы о наследстве, а потом заперли в холодной бане на две недели. Как следствие – тот заболел менингитом и умер.

А уже после смерти Алексея появился еще один участник этой драмы – 26-летний Эрнест Кравченко. Он называет себя внебрачным сыном мужчины. И утверждает, что отец обещал оформить дом на него.

«Мы никогда не претендовали на имущество дяди, – утверждает Людмила Бондарь. – Если бы Эрнест пришел к нам и доказал свое родство, мы бы не отказали ему в праве наследства».

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Но почему ситуация обострилась настолько, что теперь стороны могут поговорить только в студии программы? И каким образом ситуацию усугубляет адвокат Эрика?

В этот вечер впервые за последний месяц все претенденты на наследство попробуют договориться. Прояснятся многие темные пятна в этой ситуации. Кто на самом деле заботился об Алексее в последние дни его жизни? А кто – просто ждал его смерти, а теперь пытается присвоить все, что было нажито мужчиной? Неужели действительно речь идет о преступлении или это клевета? И кто имеет законное и моральное право на дом и земельный участок?

В этой непростой ситуации помогут разобраться эксперты ток-шоу «Касается каждого»: адвокаты Олег Гарник и Татьяна Ващенко, психолог Алуника Добровольская, физиогномист Дмитрий Чернушенко, народный артист Украины Анатолий Матвийчук, актриса Светлана Зубченко.

Не пропустите «Борьбу наследников» в ток-шоу «Касается каждого» – в пятницу, 20 марта, в 18:00 на телеканале «Интер».

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