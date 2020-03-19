Право на владу: в ток-шоу обсудят распространение коронавируса в Украине и ситуацию с гривной в 2020 году

В ток-шоу Право на владу обсудят распространение коронавируса в Украине и ситуацию с гривной в 2020 году

Сегодня, 19 марта, в 22.30 телезрителей «1+1» ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу «Право на владу».

Главной темой программы Право на владу станет вызов для Украины в связи с пандемией коронавируса. Ведь сейчас вся страна приостановила обычную жизнь ради одной цели - замедлить распространение опасной болезни.

В прямом эфире ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук вместе с гостями и экспертами обсудит, все ли придерживались карантина, что будет дальше с курсом гривны, и в какую цену обойдется украинской экономике ограничение торговли, сферы услуг и пассажирского транспорта. А также будет искать ответы на вопросы, как справилась украинская медицинская система с первыми случаями коронавируса, и почему возвращение украинцев из Европы домой стало настоящей проблемой.

К прямому эфиру ток-шоу присоединятся: заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, министр социальной политики Украины Марина Лазебная, инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, соучредитель банка Monobank Олег Гороховский, заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман, народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Смотрите новый выпуск «Право на владу» уже сегодня в 22.30.

Напомним, как ограничительная мера в связи с коронавирусом прямой эфир «Право на владу» в очередной раз пройдет без зрителей.