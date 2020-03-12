Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.03.2020)

12 марта 2020 22:30 Александр Кива
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.03.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.03.2020)

12 марта на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

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Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. 

Сегодня, 12 марта, в 22.30 телезрителей «1+1» ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу «Право на владу». Темой программы станет введение карантина в Украине. И впервые, за 6 лет существования проекта, как ограничительная мера в связи с коронавирусом, прямой эфир пройдет без зрителей.

Как Украина предотвращает распространение коронавируса, каким образом украинцам выжить в условиях «боевых действий» на «двух фронтах» и ждать ли гражданам финансового кризиса - о жизни в условиях карантина ведущая «Право на владу» Наталья Мосейчук поговорит с гостями студии.

К прямому эфиру ток-шоу присоединятся: заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, директор института биохимии имени А. В. Палладина Сергей Комисаренко, президент авиакомпании «МАУ» Евгений Дыхне, певица Ирина Федишин и другие.

Новый выпуск проекта Право на владу смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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